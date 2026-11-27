Piden más cadenas de oración por Samuel, el niño de un año que permanece en estado crítico
Junior Samuel Córdoba lleva una semana internado en terapia intensiva del Hospital San José de Pergamino, luego de caer accidentalmente a una pileta. Su familia pide acompañamiento y oraciones por su recuperación.
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El estado de salud de Junior Samuel Córdoba, el niño de un año que cayó accidentalmente a una pileta con agua en una vivienda de Pergamino, continúa siendo crítico. A una semana del episodio, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital San José, mientras familiares y allegados intensifican los pedidos de oración por su recuperación.
El dramático episodio ocurrió el jueves 19 de noviembre, alrededor de las 17:20, en una vivienda ubicada en Padre Berti al 500. El pequeño se encontraba jugando con sus sobrinos cuando, por circunstancias que todavía no fueron precisadas completamente, cayó a una pileta con agua.
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De acuerdo con el relato incorporado al informe de intervención policial, la madre del niño, Maite Yuliana Magalí Polola, se encontraba en la vivienda cuando una familiar la alertó de que Junior estaba en la pileta. Los sobrinos que jugaban con él habrían manifestado que el pequeño había dejado de moverse mientras compartían el momento de juego.
El traslado al Hospital
Ante la emergencia, sus familiares lo trasladaron por sus propios medios para que recibiera asistencia a la sede del SAME en avenida Tucumán. Lo atendió el médico Curini, que ordenó el traslado en ambulancia hacia el Hospital Interzonal General de Agudos San José.
El niño ingresó al centro asistencial sin signos vitales. Inmediatamente, el equipo médico y de enfermería comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, en un procedimiento de emergencia que se prolongó durante varios intentos hasta que consiguieron recuperar sus signos vitales.
La asistencia inicial estuvo a cargo de profesionales del Hospital San José, con intervención del pediatra Leonardo Vicente. Debido a la gravedad del cuadro, posteriormente fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, donde quedó bajo la atención del equipo especializado, con el doctor Argento a cargo de los cuidados intensivos.
Uno de los aspectos que dificultaron establecer inicialmente la dimensión del episodio fue que no se pudo determinar cuánto tiempo había permanecido el pequeño debajo del agua antes de ser advertida su situación.
Una evolución delicada
Desde entonces, Junior permanece internado en estado crítico y con pronóstico reservado. Si bien su condición fue descripta como estable dentro de la gravedad del cuadro, la evolución neurológica continúa siendo motivo de preocupación para sus familiares.
En los últimos días, los profesionales intentaron disminuir la sedación que recibe el pequeño para evaluar su respuesta. Sin embargo, durante ese procedimiento presentó episodios convulsivos, una circunstancia que volvió a generar preocupación y mantiene la expectativa en torno a su evolución.
El niño todavía no logró recuperar el nivel de respuesta y vitalidad que esperan sus familiares. Por ese motivo, continúa bajo cuidados intensivos y con seguimiento permanente de los profesionales de la salud.
Cadenas de oración por Junior
Mientras transcurren los días de internación, familiares, amigos y allegados multiplican los mensajes en las redes sociales para pedir que la comunidad acompañe al pequeño con cadenas de oración.
En las publicaciones comparten la angustia que atraviesan desde el episodio y la esperanza de que Junior consiga superar este delicado momento para regresar a su hogar junto a su mamá y sus seres queridos.
"Seguimos pidiendo cadena de oración por Junior Samuel Córdoba", expresaron en uno de los mensajes difundidos, en los que también describieron la fortaleza con la que esperan que el niño pueda afrontar su recuperación.
La familia sostiene la esperanza de volver a verlo despierto, recuperado y con la energía que lo caracteriza. "Lo esperamos, bebé. Dale, que sin vos no somos nada", expresaron en otro de los mensajes cargados de emoción.
A una semana de aquel dramático episodio doméstico, la situación de Junior mantiene en vilo a sus seres queridos y moviliza a quienes, aun sin conocerlo personalmente, se suman al pedido colectivo por su recuperación. La evolución del pequeño continúa bajo atención médica especializada y la familia renueva su esperanza de que pueda regresar a casa.