El Senado de la Nación aprobó el pliego de Luciano Savignano para designarlo juez Federal de San Nicolás

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Pergamino

El magistrado pergaminense recibió el aval de la Cámara Alta para asumir al frente del Juzgado Federal N.º 1 de San Nicolás, vacante desde julio de 2017.

El Senado de la Nación aprobó este jueves el pliego de Luciano Cruz Savignano para desempeñarse como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 1 de San Nicolás. El magistrado pergaminense confirmó la noticia a Diario LA OPINION y expresó su satisfacción por avanzar hacia una nueva etapa de su carrera judicial, aunque todavía resta el decreto presidencial y la posterior jura.

La aprobación se concretó durante la sesión de la Cámara Alta de este jueves 26 de noviembre, en la que se trató una amplia nómina de postulaciones para cubrir vacantes en distintos tribunales del país y cargos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.

La postulación de Savignano estaba identificada en el expediente PE-282/26, correspondiente al Mensaje 256/26 del Poder Ejecutivo Nacional, que solicitó el acuerdo legislativo para su designación al frente del juzgado federal con asiento en San Nicolás. El resultado de la votación y el detalle de los pliegos aprobados confirman que el magistrado pergaminense obtuvo el respaldo parlamentario.

Luciano Savignano, satisfecho En diálogo con Diario LA OPINION, el actual titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 1 del Departamento Judicial de Pergamino confirmó que su pliego había sido aprobado y manifestó la alegría que representa este paso en su trayectoria profesional.

«Yo, muy, muy contento, por supuesto. Esperando el desafío, esperando ahora que tiene que salir un decreto y, bueno, después de la jura, la toma de posesión del cargo y ya trabajar», expresó Savignano al ser consultado sobre sus sensaciones personales.

El magistrado reconoció que atraviesa un momento de satisfacción por haber superado una instancia determinante del procedimiento constitucional para acceder a la magistratura federal. Sin embargo, también dejó en claro que todavía debe cumplirse el tramo administrativo e institucional que permitirá formalizar su designación y asumir efectivamente las nuevas funciones.

Luciano Savignano y la jura Uno de los interrogantes que surgieron después de conocerse la aprobación del Senado es cuándo podría concretarse la asunción del magistrado pergaminense en San Nicolás.

Consultado por LA OPINION acerca de la posibilidad de prestar juramento antes de que finalice 2026, Savignano explicó que los tiempos dependen ahora del Poder Ejecutivo Nacional y de la firma del decreto correspondiente.

«En la Presidencia de la Nación eso ya no tiene mucho plazo. Es inminente la firma por parte del presidente Javier Milei. Puede ser antes de fin de año o puede ser ya para febrero, pero eso es imposible saberlo, porque no tiene un plazo un Poder Ejecutivo», señaló.

De esta manera, aunque el acuerdo legislativo representa un avance decisivo, todavía no existe una fecha confirmada para la jura y la toma de posesión. La designación deberá completarse mediante el correspondiente acto del Poder Ejecutivo, una vez cumplida esa instancia, Savignano podrá comenzar formalmente su gestión en el juzgado federal.

Luciano Savignano y San Nicolás La aprobación del pliego también tuvo repercusiones positivas en el ámbito judicial de San Nicolás. Durante la conversación con este medio, Savignano contó que recibió numerosos mensajes de felicitación de integrantes de los organismos judiciales con los que tendrá vinculación institucional a partir de su eventual asunción.

«Me escribieron todos felicitándome con este paso, pero, por supuesto, con los pies sobre la tierra y esperando que se concrete. Es un paso más grande», comentó.

Entre quienes se comunicaron con él mencionó a trabajadores del juzgado federal al que está propuesto, integrantes de la Defensoría y funcionarios de otros organismos de la jurisdicción.

También destacó los saludos del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo y del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda, quienes le transmitieron sus felicitaciones por el acuerdo conseguido en el Senado.

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Savignano valoró especialmente esas muestras de acompañamiento y el recibimiento que tuvo su postulación entre quienes trabajan en la estructura judicial de San Nicolás.

Un juzgado sin titular La designación de Luciano Savignano tiene una importancia institucional que trasciende su trayectoria individual. El Juzgado Federal N.º 1 de San Nicolás permanece sin un magistrado titular desde julio de 2017, cuando quedó vacante tras la jubilación de quien se desempeñaba al frente de esa dependencia.

Desde entonces, el funcionamiento del organismo judicial se sostuvo mediante distintos mecanismos de subrogancia, una situación prolongada que convirtió la cobertura definitiva del cargo en una necesidad para la administración de justicia de la región.

La dependencia tiene una amplia competencia territorial y atiende asuntos federales que involucran a distintas localidades. Por esa razón, la posibilidad de contar nuevamente con un juez titular representa un avance significativo para la organización y continuidad del servicio judicial.

Durante su presentación ante la Comisión de Acuerdos del Senado, realizada el 17 de noviembre, Savignano había expuesto sus antecedentes profesionales y su conocimiento del funcionamiento de ese organismo. También había manifestado que asumir esa responsabilidad constituía un importante desafío profesional.

La instancia de evaluación parlamentaria había permitido avanzar hacia la definición de su candidatura, que finalmente obtuvo el acuerdo de la Cámara Alta en la sesión de este jueves.

Luciano Savignano deja una vacante El futuro traslado del magistrado pergaminense también tendrá consecuencias en el Departamento Judicial de Pergamino, donde actualmente se desempeña como titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 1.

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Su eventual asunción en San Nicolás dejará vacante ese organismo judicial, que deberá atravesar su propio proceso de cobertura mediante los mecanismos institucionales correspondientes.

Consultado por LA OPINION sobre esa circunstancia, Savignano reconoció que se producirá una nueva vacante en la estructura judicial, aunque manifestó su expectativa de que pueda cubrirse prontamente.

También se refirió al vínculo construido con quienes integran el juzgado que actualmente conduce y a la despedida que implicará el cambio de funciones.

«Hay que seguir trabajando hasta el último día que nos toque», expresó, aludiendo a la responsabilidad de continuar al frente de sus actuales obligaciones mientras se completa el procedimiento de designación.

De esta manera, el acuerdo del Senado abre una nueva etapa para el magistrado pergaminense y acerca la posibilidad de que San Nicolás vuelva a contar con un juez federal titular después de más de nueve años de vacancia.