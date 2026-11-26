Un agente caminante de la zona comercial persiguió a un ladrón de moto y generó el despliegue de móviles por Ojos en Alerta

> Un agente caminante de la zona comercial persiguió a un ladrón de moto y generó el despliegue de móviles por Ojos en Alerta

Policiales

Un agente Caminante siguió el recorrido del sospechoso tras el robo de una moto en Vélez Sarsfield y Salta. La intervención de Ojos en Alerta permitió recuperarla.

El robo de una motocicleta en la zona comercial de bulevar Vélez Sarsfield y Salta, en la mañana de este jueves, fue esclarecido a partir de la intervención de un agente Caminante municipal y el sistema Ojos en Alerta.

El operativo coordinado entre las patrullas urbanas, el Centro de Monitoreo y la Policía permitió recuperar el rodado y aprehender al presunto autor.

El hecho ocurrió en la mañana de este jueves en inmediaciones de una carnicería ubicada en la intersección de bulevar Vélez Sarsfield y Salta. La motocicleta sustraída pertenecía a un empleado del comercio, quien fue víctima del robo mientras se encontraba en el establecimiento.

El operativo de Ojos en Alerta desplegó a la Policía de la brigada motorizada y de patrulla Urbana y permitió recuperar la moto robada en la zona comercial de Vélez Sarsfield y Salta y aprehender al sospechoso. — LA OPINION De acuerdo con la reconstrucción del episodio sucedió alrededor de las 10:30, el sospechoso tomó el rodado y escapó por calle Salta. Luego continuó hasta Roque Sáenz Peña, giró hacia avenida Paraguay y, finalmente, abandonó la motocicleta en inmediaciones de esa avenida y la mencionada arteria.

La situación fue advertida por el agente Caminante de la Municipalidad de Pergamino, cuya función consiste en realizar recorridas preventivas a pie por el sector comercial del barrio Acevedo. Su intervención resultó determinante para activar el dispositivo de seguridad y poner en marcha la búsqueda del responsable.

El operativo de Ojos en Alerta desplegó a la Policía de la brigada motorizada y de patrulla Urbana y permitió recuperar la moto robada en la zona comercial de Vélez Sarsfield y Salta y aprehender al sospechoso. — LA OPINION Ojos en Alerta activó el operativo Apenas tomó conocimiento del robo, el agente utilizó el sistema de comunicación radial para transmitir la novedad a las patrullas urbanas municipales y al Centro de Monitoreo. Desde allí se inició el seguimiento de la situación mediante los domos de vigilancia y las cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la ciudad.

En paralelo, los operadores de seguridad irradiaron el alerta a las dependencias policiales para que los móviles del Comando de Patrulla se sumaran al despliegue. La comunicación permitió compartir información sobre el recorrido realizado por el sospechoso y orientar la búsqueda hacia el sector donde había escapado después de abandonar la motocicleta.

El operativo de Ojos en Alerta desplegó a la Policía de la brigada motorizada y de patrulla Urbana y permitió recuperar la moto robada en la zona comercial de Vélez Sarsfield y Salta y aprehender al sospechoso. — LA OPINION La descripción física y de vestimenta del individuo también fue incorporada a las comunicaciones para facilitar su identificación. Según la información transmitida a los efectivos, llevaba puesta una remera de la Selección argentina y una gorra, características que resultaron importantes para reconocerlo durante el procedimiento.

Patrulla Urbana y Policía El operativo de Ojos en Alerta desplegó a la Policía de la brigada motorizada y de patrulla Urbana y permitió recuperar la moto robada en la zona comercial de Vélez Sarsfield y Salta y aprehender al sospechoso. — LA OPINION La respuesta fue rápida. Un agente de la Patrulla Urbana municipal que se encontraba trabajando sobre avenida Drago se desplazó hacia el sector de avenida Paraguay y Roque Sáenz Peña, donde había sido abandonado el vehículo sustraído.

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En el despliegue también intervino la Brigada Motorizada de la Policía Local, cuyos efectivos participaron de la búsqueda y lograron interceptar al sospechoso en la intersección de Mendoza y Ricardo John.

La coordinación entre los recursos municipales y policiales permitió concretar la aprehensión sin que el individuo pudiera continuar con la fuga. La descripción aportada previamente por el agente Caminante y retransmitida a los móviles que participaban del operativo fue un elemento clave para localizarlo.

El operativo de Ojos en Alerta desplegó a la Policía de la brigada motorizada y de patrulla Urbana y permitió recuperar la moto robada en la zona comercial de Vélez Sarsfield y Salta y aprehender al sospechoso. — LA OPINION Recuperaron la motocicleta Mientras se desarrollaba la búsqueda del presunto autor, los efectivos lograron recuperar la motocicleta que había sido sustraída al empleado de la carnicería. El rodado había quedado abandonado sobre avenida Paraguay, luego del recorrido que realizó el sospechoso para alejarse del lugar del robo.

El procedimiento permitió resolver dos objetivos centrales: recuperar el vehículo y poner al presunto responsable a disposición de las autoridades correspondientes.

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De acuerdo con la información preliminar, el aprehendido sería una persona con antecedentes penales, aunque esa circunstancia deberá ser considerada en el marco de las actuaciones judiciales y no implica por sí misma responsabilidad en el hecho investigado.

El episodio volvió a poner de manifiesto la importancia de la comunicación inmediata entre los agentes que realizan tareas preventivas en la vía pública, el Centro de Monitoreo, las patrullas municipales y las fuerzas policiales.