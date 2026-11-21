Policiales

El juez Guillermo Burrone, desde el Tribunal en lo Criminal Nº 1, homologó el acuerdo de juicio abreviado donde el condenado admitió la captación tecnológica hacia seis menores jugadores de las divisiones formativas de un Club.

El Tribunal Oral en lo Criminal 1 homologó el acuerdo de juicio abreviado entre el fiscal Nelson Mastorchio y la abogada Laura Abal para dar por cumplida la condena del entrenador de fútbol juvenil por pedirle fotos de contenido sexual a los adolescentes de las divisiones formativas de un Club.

Más de mil días estuvo con prisión preventiva el preparador físico de fútbol formativo de 29 años.

La abogada Laura Abal logró para su defendido que le quiten calificaciones penales más gravosas y que la condena sea sólo por el delito de grooming.

En este sentido, el delito por el cual fue condenado Bernardo Tomás Uthurry es captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales (grooming), tipificado en el artículo 131 del Código Penal.

El profesor de fútbol formativo envió mensajes de Whatsapp con contenido sexual a menores varones y mujeres de 11 a 17 años de edad. — ARCHIVO LA OPINION Al caso lo iban a juzgar ciudadanos de Pergamino y Colón a través de un juicio por jurado que tenía fecha para el año que viene, pero la abogada defensora y el fiscal lograron un acuerdo de monto de pena y calificación de condena que benefició al involucrado.

El Tribunal en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial de Pergamino, mediante fallo unipersonal a cargo del juez Guillermo Burrone y refrendado por el secretario Gustavo Maritato, dictó veredicto y sentencia condenatoria contra Bernardo Tomás Uthurry, de 29 años, imponiéndole una pena de dos años y diez meses de prisión de efectivo cumplimiento, más accesorias legales y costas.

El monto de pena de condena coincide con el tiempo que estuvo con prisión preventiva durante el proceso judicial.

El exentrenador fue hallado autor penalmente responsable del delito de captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales, figura tipificada en el artículo 131 del Código Penal bajo la denominación de grooming. La resolución, dictada bajo el legajo PE-1010-2024 en el marco de un juicio abreviado acordado entre el fiscal Nelson Mastorchio y la abogada defensora del entrenador, Laura Abal, tuvo por cumplida la pena privativa de la libertad fijada, computando el tiempo en que Uthurry permaneció detenido bajo prisión preventiva desde el 7 de diciembre de 2023 hasta el 23 de octubre de 2026, fecha en que se ordenó el cese de la medida cautelar.

Asimismo, el juez Burrone dispuso ordenar la extracción de muestras biológicas al condenado para incorporar su perfil genético de ADN al Registro Provincial de Datos Genéticos dependiente de la Suprema Corte bonaerense una vez que adquiera firmeza legal.

El profesor de fútbol formativo envió mensajes de Whatsapp con contenido sexual a menores varones y mujeres de 11 a 17 años de edad. — ARCHIVO LA OPINION Denuncia del club El expediente judicial se inició formalmente el 14 de agosto de 2023 tras una denuncia penal radicada por el presidente del Club.

Seguí leyendo Región Arrecifes: APREVIDE suspendió la final de fútbol entre Brown y la Peña de Boca

La máxima autoridad de la entidad deportiva acudió a la sede judicial luego de reunirse con padres de alumnos menores que concurrían al campo deportivo de la zona sur. En dicho encuentro, dos progenitores le informaron con suma angustia que habían examinado los teléfonos de sus hijos, descubriendo una alarmante cantidad de mensajes, fotos y audios de contenido sexual explícito enviados por un profesor. El acusado se desempeñaba a cargo de la división Sub-12 de fútbol, colaboraba en la Sub-13 y cubría suplencias en la Sub-15. Ante la gravedad de las conductas constatadas, incompatibles con cualquier rol pedagógico o deportivo, los directivos de la institución decidieron formalizar la inmediata denuncia penal para preservar la integridad de los menores.

Peritajes y allanamiento El profesor de fútbol formativo envió mensajes de Whatsapp con contenido sexual a menores varones y mujeres de 11 a 17 años de edad. — LA OPINION A partir de la presentación judicial, ese mismo 14 de agosto de 2023 se diligenció una rápida orden de allanamiento sobre la vivienda particular habitada por Uthurry, ubicada en el barrio Vicente López. Durante la requisa del inmueble, presenciada por un testigo para garantizar la total validez del procedimiento, los efectivos secuestraron su teléfono celular Motorola G52, una computadora de escritorio, un disco rígido externo, una unidad pendrive y una consola PlayStation marca Sony. En forma paralela, los progenitores de los damnificados aportaron voluntariamente a la instrucción judicial los aparatos telefónicos utilizados por sus hijos para que fueran sometidos a una exhaustiva extracción pericial forense.

El informe pericial elaborado por los especialistas constató una incesante interacción entablada a través de WhatsApp. Desde la línea del docente se corroboraron conversaciones simultáneas y continuas con al menos seis alumnos menores entre junio y agosto de 2023. La pericia acreditó el intercambio de 5.155 mensajes con un alumno de 14 años, 3.644 mensajes con un menor de 12 años, 3.502 comunicaciones con una niña de 13 años, 2.170 envíos con el niño de 11 años, 530 intercambios con un adolescente de 17 años y 420 mensajes con una jovencita de 15 años. Se trataba de miles de comunicaciones que comenzaban temprano en la mañana y se prolongaban de forma ininterrumpida hasta la madrugada.

Pruebas en celulares El profesor de fútbol formativo envió mensajes de Whatsapp con contenido sexual a menores varones y mujeres de 11 a 17 años de edad. — LA OPINION El examen de los textos demostró que el imputado se valía de la ascendencia deportiva y de la confianza de los chicos para vulnerar su intimidad. Si bien los primeros contactos versaban sobre comentarios futbolísticos o promesas de titularidad en el equipo, derivaban en insinuaciones de índole erótica. A través de los mensajes, Uthurry incitaba a los menores a masturbarse, les pedía fotos íntimas o en ropa interior, remitía imágenes de sus propios genitales, enviaba audios simulando orgasmos y les proponía insistentemente concurrir a solas a su departamento. Las declaraciones en Cámara Gesell ratificaron la perturbación sufrida: los jóvenes relataron la incomodidad de los mensajes y cómo el acusado intentaba aislarlos afectivamente bajo promesas de cariño para exigirles material íntimo.

Descargo del imputado Al prestar declaración indagatoria en el marco del artículo 308 del Código Procesal Penal en diciembre de 2023, Uthurry admitió que la totalidad de los mensajes peritados habían salido de su teléfono celular. Pese a ello, intentó desligar su responsabilidad alegando que se trataba de bromas o de una jerga informal del club para generar confianza, aduciendo que desconocía las leyes y negando haber tenido intención de consumar un abuso físico. Dicha postura fue rechazada por el juez Burrone al advertir que en los propios chats el imputado reclamaba a los menores guardar secreto y borrar las conversaciones. De modo terminante, al dialogar con una alumna de 15 años, el acusado reconoció expresamente la ilicitud al advertirle: 'Teniendo 15 vos termino preso' y remarcar que la situación se ubicaba 'fuera de la ley'.

Seguí leyendo Región San Antonio de Areco: un accidente volvió a poner bajo la lupa la seguridad vial

Resolución del Tribunal En el acuerdo de juicio abreviado presentado ante el tribunal, la fiscalía desistió de las acusaciones iniciales por abuso sexual simple y producción de material de abuso infantil, manteniendo la acusación por grooming contemplada en el artículo 131 del Código Penal, con la conformidad de los padres de las víctimas bajo los términos de la Ley 15.232.

Al fundamentar su sentencia, el juez Guillermo Burrone recordó que el grooming es un delito de peligro abstracto que sanciona de modo autónomo la captación digital con propósitos sexuales sin requerir el contacto corporal.

En consecuencia, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 homologó el acuerdo de pena alcanzado por la abogada Laura Abal y el fiscal Nelson Mastorchio a dos años y diez meses de prisión de efectivo cumplimiento, teniéndola por cumplida merced al tiempo de detención preventiva cumplimentado por Uthurry entre diciembre de 2023 y octubre de 2026. En total ese período es de 2 años, 10 meses y 16 días (1.051).