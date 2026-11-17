A una almacenera la golpeó con un hierro la mujer que ingresó a robarle dinero de la caja registradora

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Policiales

La ladrona agredió a la comerciante justiciera que la persiguió para recuperar el dinero que le sustrajo.

Una comerciante de 30 años denunció que este lunes cerca de las 13:10 una mujer ingresó a su almacén ubicado en Calle 1 al 600, aprovechando que la puerta estaba abierta, y sustrajo dinero de la caja registradora.

Los golpes con el hierro le provocaron lesiones en la pierna a la almacenera. — LA OPINION Cuando la dueña intentó perseguirla, la ladrona la agredió físicamente con un caño antes de escapar. Tras tareas investigativas, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) logró identificar a la sospechosa, una joven de 27 años domiciliada en la misma cuadra, quien fue notificada de la formación de la causa por hurto y lesiones leves y de una medida cautelar de urgencia dispuesta por la UFI y J N° 6.

Denuncian hostigamientos. Los vecinos del barrio están cansados de los actos de hostigamientos de esta mujer y pidieron que la mantengan detenida por los riesgos que genera en el barrio Ex Quinta Mastrángelo. Los vecinos del barrio están cansados de los actos de hostigamientos de esta mujer y pidieron que la mantengan detenida por los riesgos que genera en el barrio Ex Quinta Mastrángelo.

Lesiones en la pierna. Los golpes con el hierro le provocaron lesiones en la pierna a la almacenera, quien hizo la denuncia y se desplegó la Policía para aprehender a la sospechosa. Los golpes con el hierro le provocaron lesiones en la pierna a la almacenera, quien hizo la denuncia y se desplegó la Policía para aprehender a la sospechosa.

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