Una camioneta chocó contra una vivienda en calle Chacabuco

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Policiales

Aparentemente el vehículo sufrió una avería en el sistema de dirección y provocó que el conductor perdiera el control

17 de noviembre de 2026 a las 12:34 p. m.

17 de noviembre de 2026 a las 12:34 p. m.

Un presunto desperfecto mecánico en el sistema de dirección de una pick up provocó daños en el frente de una casa en la tarde de este lunes.

Este lunes, alrededor de las 19:05, personal policial acudió a calle Chacabuco al 700 tras un alerta al 911 por un siniestro vial.

En el lugar, por causas que se tratan de establecer, una camioneta Volkswagen Saveiro conducida por un joven de 24 años impactó contra el frente de una vivienda. Se iniciaron actuaciones por lesiones culposas con intervención de la UFI y J N° 6.