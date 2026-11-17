Una camioneta chocó contra una vivienda en calle Chacabuco
Aparentemente el vehículo sufrió una avería en el sistema de dirección y provocó que el conductor perdiera el control
Un presunto desperfecto mecánico en el sistema de dirección de una pick up provocó daños en el frente de una casa en la tarde de este lunes.
Este lunes, alrededor de las 19:05, personal policial acudió a calle Chacabuco al 700 tras un alerta al 911 por un siniestro vial.
Las mas leidas de Policiales
Hallaron sin vida a un hombre de 76 años en inmediaciones del circuito El Panorámico
El bullying escolar llegó al extremo de una persecución con maniobras de riesgos en las calles del Centro
Confirmaron que continuará detenido el involucrado en el fatal asalto a un productor
A una almacenera la golpeó con un hierro la mujer que ingresó a robarle dinero de la caja registradora
Desbarataron un punto de venta de drogas en el barrio Kennedy tras denuncias de vecinos
En el lugar, por causas que se tratan de establecer, una camioneta Volkswagen Saveiro conducida por un joven de 24 años impactó contra el frente de una vivienda. Se iniciaron actuaciones por lesiones culposas con intervención de la UFI y J N° 6.
Al lugar, se desplegaron brigadas de emergencias para asistir al conductor y contener a los moradores de la vivienda afectada.