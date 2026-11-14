> Confirmaron que continuará detenido el involucrado en el fatal asalto a un productor

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La Cámara de Apelaciones ratificó lo dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 3 al considerar vigente el peligro de fuga. El sujeto de 66 años está imputado como presunto coautor de homicidio en ocasión de robo y registra condenas anteriores.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Pergamino resolvió desestimar el recurso interpuesto por la defensa de GLJ (66) y confirmó el rechazo al pedido de morigeración de la coerción personal mediante arresto domiciliario con monitoreo electrónico. De este modo, el imputado permanecerá bajo el régimen de prisión preventiva ordinaria mientras avanza el proceso instruido en la IPP N° 12-00-001380-26/00.

El fallo, firmado por los jueces camaristas Martín Morales y Gladys Hamué, convalidó la resolución previa emitida por el Juzgado de Garantías N° 3 Departamental. GLJ (66) se encuentra procesado por la presunta comisión del delito de homicidio en ocasión de robo en calidad de coautor por su presunta participación en el asalto que terminó en el fallecimiento del productor agropecuario Néstor Marchesotti.

Los argumentos del recurso. La apelación había sido impulsada por el Defensor Oficial, Daniel Ryan, quien solicitaba la detención domiciliaria alegando que no existía riesgo de entorpecimiento probatorio —al encontrarse ya resuelta la situación del coimputado Jiménez— ni peligro de fuga, invocando la falta de intentos de evasión por parte de su asistido y la contención de su entorno familiar.

Sin embargo, los camaristas remarcaron que las pautas que justificaron la prisión preventiva continúan vigentes. En su voto, al que adhirió la jueza Hamué, el juez Morales subrayó la gravedad del hecho investigado, la severidad de la pena en expectativa y los antecedentes penales condenatorios de GLJ (66), quien ya cuenta con cuatro detenciones previas en unidades penitenciarias. Aunque se consideró disipado el riesgo de entorpecimiento de la investigación tras definirse la situación procesal de Jiménez, la Cámara advirtió que el peligro procesal de fuga se mantiene plenamente latente.

Falta de contención Uno de los puntos clave del fallo radicó en la evaluación del informe socioambiental realizado de forma conjunta por peritos de la Asesoría Pericial y de la Defensoría Oficial Departamental.

El plan de la defensa preveía fijar el arresto domiciliario en un departamento ubicado en nuestra ciudad, donde residen dos hijas del acusado: Si bien los magistrados y las peritos reconocieron el compromiso afectivo de las jóvenes, concluyeron que el marco propuesto presentaba una seria fragilidad para el control efectivo del imputado.

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En la resolución se destacó que la principal referente de acompañamiento, su hija de 22 años, cumple extensas jornadas laborales de lunes a sábados en una pescadería local y su hija menor asiste a la escuela, motivo por el cual el imputado permanecería solo durante gran parte de la jornada sin supervisión adulta efectiva.

Por estas consideraciones, y al entender que los testimonios de conocidos aportados por la defensa no alcanzaban para neutralizar los riesgos procesales, el tribunal concluyó por unanimidad rechazar la morigeración solicitada y mantener al encartado privado de la libertad.

Fallecimiento tras el robo El lunes 2 de marzo falleció Néstor Marchesotti, horas después del violento asalto sufrido en su campo de la zona rural de Peña. El adulto mayor no superó la descompensación cardíaca sufrida durante el violento ataque cometido por una banda que le robó dinero y dos camionetas.

En la mañana del jueves 26 de febrero irrumpieron varios sujetos al predio rural para intimidar con armas de fuego al propietario de las instalaciones y a un empleado.