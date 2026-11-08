Indagaron al hijo de un exfuncionario de Zárate por un violento asalto a un matrimonio mayor en el barrio Acevedo

> Indagaron al hijo de un exfuncionario de Zárate por un violento asalto a un matrimonio mayor en el barrio Acevedo

Policiales INTERACTIVA

El fiscal Germán Guidi formalizó la imputación contra Esteban Emanuel Ferreyra (40) como partícipe necesario del violento atraco a una pareja de adultos mayores en calle Río de Janeiro.

El fiscal Germán Guidi formalizó la imputación contra Esteban Emanuel Ferreyra (40) como partícipe necesario del violento atraco a un matrimonio de adultos mayores en su vivienda del barrio Acevedo. El análisis pericial de cámaras de seguridad reveló la trayectoria precisa del vehículo de escape, mientras se alinea el perfil de una peligrosa banda vinculada a asaltos con falsos allanamientos, tiroteos y fugas carcelarias en la región.

La indagatoria en Pergamino y los cargos procesales En el segundo piso del edificio de la Fiscalía de Pergamino, el titular de la UFIJ N° 2, el fiscal Germán Guidi, asistido por el instructor judicial Federico Giosa, tomaron declaración indagatoria a Esteban Emanuel Ferreyra (40 años), conocido como Perro Negro Junior. Durante la audiencia se le notificó formalmente la imputación como partícipe necesario de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego (cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada) y privación ilegítima de la libertad en concurso ideal.

A Esteban Emanuel Ferreyra lo detuvieron en Zárate y lo involucran en una organización criminal sospechada de participar de robos en el norte bonaerense. — LA OPINION La medida represiva fue convalidada por el Juez de Garantías N° 1 de Pergamino, César Solazzi, quien ordenó la detención formal del imputado atendiendo a la gravedad de los hechos, su severo prontuario penal y el riesgo evidente de fuga. Ferreyra permanece alojado en la Unidad Penal N° 3 de San Nicolás.

Pedido de detención El fiscal Germán Guidi el viernes 30 de octubre hizo el requerimiento formal de detención de Esteban Emanuel Ferreyra por haber acreditado la utilización del vehículo Volkswagen Surán gris que le secuestraron en poder del convicto durante el allanamiento de detención en Zárate.

Orden juez Solazzi El martes 3 de noviembre el juez César Solazzi hizo lugar al requerimiento de detención formulado por el fiscal Germán Guidi y ordenó que lo trasladen desde la Unidad Penal de San Nicolás a la Fiscalía 2 para que lo indaguen en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 2.

Indagatoria en Pergamino El jueves de esta semana el fiscal Guidi y el instructor judicial Federico Giosa indagaron a Ferreyra para imputarle su participación en el robo al matrimonio de adultos mayores pergaminenses ocurrido en abril de este año en su morada del barrio Acevedo.

El asalto al matrimonio pergaminense En Pergamino el atraco se registró el 29 de abril de 2026, alrededor de las 9:30 horas, en la finca de la calle Río de Janeiro al 500, en el barrio Acevedo. En el lugar, el morador CAG se encontraba sentado en el exterior de la vivienda cuando fue sorprendido por dos delincuentes armados que lo encañonaron y lo obligaron a ingresar. Una vez adentro, redujeron a su esposa, TIM, exigiendo bajo continuas amenazas de muerte la entrega de los dólares de la venta de un terreno.

A pesar de que las víctimas negaron haber realizado dicha operación inmobiliaria, la mujer entregó una caja guardada en el lavadero con cinco millones de pesos en efectivo. Los asaltantes rechazaron la moneda nacional, insistieron violentamente por divisas estadounidenses y procedieron a inmovilizarlos atándolos de pies y manos con precintos plásticos y cordones, colocándole además un tapón en la boca a la señora TIM mientras revolvían la propiedad. Tras la huida de los delincuentes, TIM logró desatarse utilizando un pequeño cuchillo hallado en el piso, liberar a su esposo y solicitar auxilio.

Cronología detallada: la fuga del Volkswagen Surán minuto a minuto El recorrido del Volkswagen Surán Gris fue seguido por las cámaras de seguridad particulares y municipales de Pergamino. — LA OPINION El trabajo investigativo desarrollado por el Oficial Inspector Esteban Herbel de la DDI de Pergamino, mediante el entrecruzamiento de cámaras privadas y del Centro de Monitoreo Municipal, permitió reconstruir el escape de la banda y la logística vehicular aportada por Ferreyra:

11:01:48 hs: Las cámaras de un domicilio en Ramón Raimundo al 900 registran a la primera silueta saliendo a pie de la casa de las víctimas hacia calle Maipú.

11:02:41 hs: Cámaras apostadas en Río de Janeiro y Maipú captan al primer sujeto caminando por la vereda. El sospechoso es descrito como de contextura morruda, tez blanca, pelo corto rapado a los costados, vistiendo buzo y pantalón gris, zapatillas blancas, mochila negra y llevando una prenda oscura en las manos.

11:03:00 hs: Sale el segundo asaltante desde la vivienda de las víctimas hacia Maipú.

11:04:03 hs: El segundo delincuente es grabado transitando a pie en la misma dirección; vestía una campera roja y negra con la inscripción BULLS, gorra visera cubierta con capucha negra, pantalón negro, zapatillas negras con suela blanca, llevando un celular en la mano y una mochila negra al hombro.

11:05:05 hs: Ambos sospechosos abordan un Volkswagen Surán gris (con vidrios polarizados oscuros y llantas de chapa negras) estacionado sobre calle Maipú y arrancan a toda marcha en dirección a calle Paso.

11:06:00 hs: El rodado cruza Maipú 1397 en dirección a Bv. Colón. En forma simultánea, las cámaras de un almacén en Maipú y Conscripto Silva lo filman doblando a la izquierda en Patrone hacia las vías del ferrocarril.

11:07:00 hs: Cámaras de Bv. Alsina y Vicente López lo registran circulando por calle Santa Cruz, atravesando avenida Alsina y siguiendo a contramano por Vicente López para luego girar a la izquierda por Echevarría.

11:09:00 hs: El automóvil es tomado en Av. de Mayo y Méjico transitando hacia calle Mitre. Segundos después retoma por Av. de Mayo hacia Perú y gira a la izquierda hacia Bv. Alsina. En esta toma clave, los peritos observaron que el conductor vestía prendas idénticas a uno de los asaltantes y lograron divisar la patente apócrifa AB951OR.

11:11:00 hs: Las cámaras de avenida Alsina y Conscripto Silva lo registran cruzando el boulevard hacia las vías.

11:12 a 11:13 hs: El Surán reaparece en el almacén de Maipú y Conscripto Silva hacia Bv. Almafuerte. A las 11:13 hs cruza el plano de Maipú 1848.

11:14:00 hs: Cámaras municipales en la esquina de Ibarborou y Salta lo muestran avanzando hacia Bv. Paraguay. En el mismo minuto, domos particulares en calle Ibarborou lo captan doblando en Bv. Paraguay hacia el sector rural y transitando a gran velocidad sobre el camino de tierra a la altura del 3080.

11:16:00 hs: Las cámaras situadas en Bv. Paraguay 4200 registran el paso final del Volkswagen Surán huyendo a alta velocidad por el camino rural.

Radiografía de la banda: delitos, tiroteos y fugas en el Norte Bonaerense En los allanamientos para detener a los integrantes de la organización criminal secuestraron varias armas de fuego. — LA OPINION La aprehensión de Esteban Ferreyra se concretó el 26 de mayo de 2026 en la ciudad de Zárate, tras un feroz tiroteo y persecución en los barrios Villa Angus y Reysol contra efectivos de la Policía Bonaerense y la Prefectura Naval. El procedimiento desarticuló una peligrosa estructura criminal cuyos integrantes cuentan con graves antecedentes en distintas localidades de la región:

Esteban Emanuel Ferreyra (Perro Negro Junior, 40 años): Poseía un pedido de captura activo emitido el 11 de marzo por el Juzgado de Garantías N° 3 de San Nicolás. Se lo acusa de integrar la banda que irrumpió violentamente en una vivienda rural de la zona de San Pedro, donde hirieron de gravedad a los propietarios. Ferreyra es hijo de Alejandro Ferreyra, suboficial mayor retirado de la Bonaerense que se desempeñaba como subsecretario de Seguridad de Zárate y fue cesado preventivamente de su cargo por el intendente Marcelo Matzkin al estallar el escándalo.

Oscar Diego Javier González. — LA OPINION Oscar Diego Javier González (41 años): Se había escapado días antes de su detención de la Unidad Penal N° 11 de Baradero (un penal de régimen abierto). González escaló el tejido perimetral del puesto de Sanidad y huyó en un auto de apoyo. Purga una condena de 7 años y 2 meses de prisión impuesta en 2023 por el TOC N° 2 de Mercedes por múltiples robos violentos.

Luis Raúl Martínez. — LA OPINION Luis Raúl Martínez (43 años): Registra antecedentes por liderar atracos bajo la modalidad de falso allanamiento. El 27 de febrero del año pasado, irrumpió junto a cómplices en una finca de General Las Heras a bordo de una Toyota Hilux, vestidos con uniformes policiales y exhibiendo órdenes truchas, donde golpearon y maniataron a los ocupantes para sustraer dinero, electrodomésticos y una camioneta Chevrolet S10.

Seguí leyendo San Nicolás Basquetbol: Regatas de San Nicolás visita a Central Entrerriano y busca su segundo triunfo consecutivo

Elio Giménez (18 años) y Leandro Rubén Rodríguez (34 años): Completaban el grupo capturado en Zárate. Giménez intentó escapar por los techos y registraba comparendo compulsivo.

Durante los operativos en Zárate, se secuestró un verdadero arsenal: pistolas Bersa y Glock 9 mm, un kit Roni para convertir pistolas en fusil, revólveres calibres .38 y .32, un pistolón .36 y gran cantidad de municiones. En la vivienda de la calle Pueyrredón 1714, la policía halló las llaves de ignición y la documentación del VW Surán gris utilizado en Pergamino. Las pericias constataron que el auto llevaba la patente trucha AB951OR, presentaba disparos de arma de fuego en el capó y registraba pedido de secuestro activo por robo desde marzo en el partido de San Martín.

Complejidad judicial Actualmente, Ferreyra enfrenta cargos cruzados en tres departamentos judiciales: la investigación de la UFIJ N° 2 de Pergamino por el robo al matrimonio de Río de janeiro al 500, la causa por resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de armas de guerra impulsada por la UFI N° 12 de Zárate-Campana, y las actuaciones por robo agravado e intencional con lesiones graves en la ciudad de San Pedro que se encuentran radicadas en la Justicia de San Nicolás.