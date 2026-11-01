Celeste Montarana será trasladada en vuelo sanitario al Hospital San Martín de La Plata

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El operativo sanitario ya fue coordinado entre los hospitales de Pergamino y La Plata. La única dificultad para concretarlo es la condición climática, que debe permitir el vuelo sanitario.

Celeste Montarana será trasladada este domingo al Hospital San Martín de La Plata en un operativo sanitario de urgencia, luego de que autoridades ministeriales se comunicaran con sus familiares para informarles sobre la derivación. El procedimiento ya está coordinado entre los centros de salud de Pergamino y la capital bonaerense, aunque su concreción depende de las condiciones meteorológicas.

La decisión de disponer el traslado responde a la necesidad de realizar estudios médicos específicos que no pueden efectuarse en el Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino, donde actualmente se encuentra internada.

Según la información transmitida a sus familiares, los profesionales necesitan analizar un líquido detectado durante una tomografía. Para avanzar con ese procedimiento se requiere la intervención de especialistas en punciones, una prestación que no está disponible en el centro asistencial pergaminense.

Derivación a La Plata Ante esta necesidad, las autoridades sanitarias resolvieron gestionar su derivación al Hospital San Martín de La Plata, establecimiento que cuenta con los recursos profesionales necesarios para avanzar con los estudios requeridos y profundizar la evaluación de su cuadro clínico.

La comunicación entre los funcionarios ministeriales y los familiares permitió confirmar que el traslado ya se encuentra organizado a través del sistema integrado de salud de la provincia de Buenos Aires, que articula el procedimiento entre ambos establecimientos hospitalarios.

La derivación representa un paso importante para que Celeste pueda acceder a las prácticas diagnósticas que necesita y que resultan determinantes para continuar con la evaluación médica.

El clima condiciona El único obstáculo para concretar el operativo durante la tarde de este domingo es la situación meteorológica. El traslado se realizará mediante un vuelo sanitario y, por ese motivo, las condiciones climáticas deben ofrecer una ventana de seguridad que permita a los pilotos efectuar el recorrido.

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De acuerdo con lo informado a la familia, existe una alerta vinculada a las condiciones meteorológicas y el procedimiento se pondrá en marcha apenas se presente una oportunidad favorable para volar.

El operativo se encuentra preparado y no resta completar gestiones administrativas entre los hospitales. La decisión de despegar quedará supeditada exclusivamente a la evaluación de los pilotos, quienes deberán determinar si están dadas las condiciones de seguridad necesarias.

Expectativa familiar Mientras permanece internada en el Hospital San José de Pergamino, los familiares de Celeste aguardan la confirmación del momento en que podrá concretarse la derivación.

La expectativa está puesta en que las condiciones del tiempo mejoren durante las próximas horas y permitan activar el traslado sanitario hacia La Plata, donde los especialistas podrán realizar el procedimiento necesario para analizar el líquido identificado en la tomografía.

La coordinación entre las autoridades provinciales y los equipos de ambos hospitales ya está establecida. Ahora, la posibilidad de concretar el vuelo dependerá de que se habilite una ventana meteorológica favorable para garantizar un traslado seguro.