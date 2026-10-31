Una fiesta en una quinta del barrio Aeroclub generó malestar y reclamos de los vecinos

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Policiales

Una fiesta en una quinta de calle Aconcagua reunió a cientos de adolescentes y terminó con intervención policial, suspensión del evento y fuertes reclamos vecinales.

Una fiesta realizada durante la madrugada de este sábado en una quinta del barrio Aeroclub de Pergamino provocó un fuerte malestar entre los vecinos, quienes denunciaron situaciones de descontrol, consumo de alcohol, presunta ingesta de drogas y comportamientos inapropiados en la vía pública. El episodio ocurrió en calle Aconcagua, entre El Zorzal y Jacarandá, y motivó la intervención de personal de seguridad, autoridades municipales y efectivos policiales.

Según los testimonios de residentes de la zona, el encuentro habría convocado a alrededor de 300 adolescentes, de entre 14 y 16 años, que se concentraron en el predio durante la noche. El problema, de acuerdo con los vecinos, se agravó cuando los asistentes comenzaron a retirarse y trasladaron el desorden hacia las calles y las veredas de las viviendas particulares.

Los frentistas describieron un escenario que calificaron como preocupante, con jóvenes en aparente estado de ebriedad, presunto consumo de estupefacientes, botellazos y distintas conductas que afectaron la tranquilidad de las familias del sector. También denunciaron que algunos asistentes realizaron sus necesidades fisiológicas en los frentes de las propiedades y que se registraron situaciones de intimidad sexual en plena vía pública.

Intervención y suspensión Ante la magnitud de los inconvenientes, los vecinos recurrieron inicialmente al personal de seguridad apostado en la garita del sector y posteriormente realizaron comunicaciones al sistema municipal de emergencias 147 para solicitar la intervención de las autoridades.

La situación derivó en la confección de un acta y la suspensión de la fiesta. Sin embargo, según los relatos de los residentes, cuando se comunicó la medida y se avanzó con su cumplimiento, se produjo un nuevo momento de tensión entre los asistentes, por lo que fue necesario solicitar refuerzos policiales para controlar el escenario.

La presencia de efectivos permitió intervenir ante el desborde y procurar que la situación no tuviera consecuencias mayores. El episodio dejó preocupación entre las familias que viven en las inmediaciones de la quinta, particularmente por la cantidad de adolescentes que habrían participado del encuentro y las circunstancias en las que se retiraron del lugar.

Reclamo de los vecinos El malestar de los frentistas no se limita a lo ocurrido durante esa madrugada. Los residentes señalaron que el predio fue vendido recientemente y manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que comience a utilizarse para la realización habitual de fiestas y encuentros multitudinarios.

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En ese sentido, reclamaron que las autoridades municipales y los organismos competentes intervengan para establecer las condiciones en las que puede funcionar el lugar y verificar que cualquier actividad que se desarrolle allí cumpla con las disposiciones vigentes.

«A los que les corresponda, no se puede ni se va a permitir que esa quinta o cualquier otra interfiera en nuestra forma de vida. Queremos ver el accionar de nuestros representantes en esta situación», expresaron vecinos que hicieron público su malestar.

Los residentes también dejaron en claro que no están dispuestos a tolerar que el funcionamiento de un espacio privado destinado a este tipo de encuentros altere la convivencia del barrio, afecte el descanso de las familias o genere situaciones de inseguridad en la vía pública.

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Preocupación por los adolescentes Otro de los aspectos que generó inquietud entre los vecinos fue la edad de quienes habrían concurrido a la fiesta. De acuerdo con las estimaciones de los frentistas, buena parte de los asistentes tendría entre 14 y 16 años, una circunstancia que también puso en discusión las condiciones de organización, los controles de ingreso y la eventual venta o disponibilidad de bebidas alcohólicas.

La preocupación vecinal apunta tanto a las consecuencias que este tipo de encuentros puede tener sobre la convivencia como a la necesidad de garantizar condiciones de seguridad y supervisión cuando participan menores de edad.