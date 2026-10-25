Arrecifes: policías dispararon contra un auto y dos jóvenes de Pergamino sufrieron heridas graves

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Dos jóvenes de Pergamino resultaron gravemente heridas durante una persecución policial en Arrecifes. Los familiares denunciaron un accionar desmedido y aguardan avances en la investigación.

Un grave episodio ocurrido en Arrecifes mantiene en vilo a dos familias de Pergamino, luego de que policías efectuaran disparos contra un automóvil en el que viajaban seis jóvenes. Dos de las ocupantes sufrieron heridas de gravedad y debieron recibir asistencia médica. Según denunciaron sus familiares, el procedimiento se produjo cuando salían de un boliche bailable.

Persecución policial en Arrecifes De acuerdo con los testimonios aportados por los familiares de las víctimas, el episodio se produjo durante las últimas horas, cuando los seis jóvenes se retiraban de un establecimiento nocturno de la vecina ciudad de Arrecifes a bordo de un automóvil.

En esas circunstancias, efectivos policiales comenzaron a seguir el vehículo y, siempre según la versión de los allegados, ante la falta de detención por parte del conductor, los uniformados habrían efectuado disparos de arma de fuego contra el rodado.

La secuencia terminó con dos jóvenes de Pergamino alcanzadas por los proyectiles y con lesiones que requirieron atención médica de urgencia. La gravedad de las consecuencias generó preocupación entre sus familiares, quienes cuestionaron las circunstancias en las que se desarrolló el procedimiento policial.

Hasta el momento, se aguardan precisiones oficiales que permitan reconstruir la secuencia de los acontecimientos, determinar qué motivó la persecución y establecer en qué condiciones se produjeron los disparos.

Jóvenes heridas de gravedad Una de las jóvenes permanece internada en la unidad de terapia intensiva del hospital de Arrecifes. Según la información transmitida por sus familiares, había salido recientemente del quirófano y su estado de salud era sumamente delicado.

La otra víctima recibió el impacto de un proyectil que quedó alojado en la zona del coxis. De acuerdo con lo señalado por sus allegados, se encontraba consciente, aunque necesitaba una evaluación especializada y un eventual traslado a un centro asistencial con mayores recursos.

La familia de esta segunda joven manifestó su preocupación por las dificultades para concretar la derivación, debido a que el establecimiento sanitario de Arrecifes no contaría con un neurocirujano disponible para atender la complejidad del cuadro.

La evolución de ambas pacientes y las decisiones médicas sobre eventuales traslados son aspectos centrales para sus familiares, que siguen de cerca la atención que reciben luego del violento episodio.

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Denuncian abuso policial Los familiares de las jóvenes expresaron su indignación por el accionar de los efectivos y consideraron que el uso de armas de fuego contra el automóvil habría sido desmedido. También denunciaron presuntas situaciones de maltrato hacia las ocupantes después de que resultaran heridas.

Los cuestionamientos apuntan tanto a las circunstancias en las que se inició la persecución como a la decisión de disparar contra el vehículo en el que se desplazaban los seis jóvenes. No obstante, las responsabilidades deberán establecerse a partir de la investigación y de las pruebas que puedan incorporarse al expediente.

Por tratarse de un episodio con dos personas gravemente heridas, será fundamental determinar la secuencia precisa de los hechos, las circunstancias que motivaron la intervención policial y las condiciones en las que se utilizaron las armas reglamentarias.

Investigación por los disparos Mientras las familias aguardan novedades sobre la evolución de las jóvenes, se esperan informes oficiales que permitan conocer la versión de las fuerzas de seguridad y las medidas adoptadas para esclarecer lo sucedido en Arrecifes.

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La investigación judicial deberá establecer cómo se desarrolló la persecución, qué ocurrió antes de los disparos y si el procedimiento se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas de fuego.

Por el momento, los testimonios difundidos por los familiares constituyen la principal información disponible sobre el episodio. La reconstrucción de los hechos y la determinación de eventuales responsabilidades dependerán de las actuaciones oficiales, las pericias y las demás pruebas que se incorporen a la causa.

La gravedad de las lesiones sufridas por las dos jóvenes de Pergamino mantiene la atención puesta tanto en su estado de salud como en el esclarecimiento de un procedimiento policial que generó fuertes cuestionamientos de sus allegados.