> Crimen de Leo Pena: el adolescente de 17 años confesó el homicidio y quedó firme su prisión preventiva

Policiales

El acusado declaró ante la Justicia e intentó desvincular al conductor de la moto. La pistola 9 milímetros secuestrada fue robada en un campo de Acevedo en 2019.

El crimen de Leo Pena, asesinado de dos disparos el sábado pasado en el barrio Acevedo de Pergamino, sumó novedades judiciales: el adolescente de 17 años acusado de efectuar los disparos confesó su participación ante la Justicia y quedó firme la prisión preventiva porque su defensa no apeló la medida. Además, la pistola secuestrada durante los allanamientos tenía un pedido de secuestro vigente por un robo cometido en un campo de la zona rural de Acevedo en 2019.

La investigación está a cargo del fiscal Daniel Aguilar, titular de la Fiscalía 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quien reunió elementos que comprometen a los dos sospechosos que se movilizaban en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos cuando atacaron a la víctima, de 36 años.

El adolescente habría descendido del rodado, empuñado un arma de fuego y disparado contra Pena, quien se encontraba en la vereda de una vivienda situada en inmediaciones de avenida Avellaneda y Saucedo. Dos proyectiles impactaron en el cuerpo de la víctima y le provocaron heridas mortales.

La confesión del adolescente Uno de los elementos incorporados a la causa es la declaración del adolescente, quien admitió su intervención en el episodio criminal, aunque intentó desvincular al conductor de la motocicleta, un sujeto de 18 años que está imputado por su presunta participación en el hecho.

La declaración del menor se suma a los testimonios recolectados durante la investigación y a los elementos secuestrados en los procedimientos realizados después del homicidio. La Fiscalía considera acreditada, en esta etapa procesal, la participación de ambos sospechosos y requirió medidas judiciales para mantenerlos privados de la libertad.

El episodio ocurrió el sábado al mediodía, cuando los ocupantes de la motocicleta llegaron hasta el lugar donde se encontraba Pena. Tras el ataque, escaparon del lugar, lo que dio inicio a un operativo policial y a una serie de medidas dispuestas por el representante del Ministerio Público Fiscal para identificarlos y localizarlos.

Durante esa misma jornada, los dos sospechosos se presentaron ante las autoridades. En paralelo, efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino realizaron allanamientos en domicilios vinculados con la pesquisa y secuestraron el arma de fuego que ahora será sometida a una pericia balística comparativa.

Prisión preventiva firme En el caso del adolescente de 17 años, el Juzgado de Garantías del Joven dispuso la prisión preventiva durante una audiencia oral celebrada el jueves. La medida quedó firme porque la defensa no presentó una apelación contra la resolución que hizo lugar al requerimiento de la Fiscalía.

La prisión preventiva implica que el acusado continuará privado de la libertad mientras avanza el proceso penal juvenil, de acuerdo con lo resuelto por la autoridad judicial. La investigación deberá completar las diligencias pendientes para establecer con precisión las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.

Por su parte, el conductor de la motocicleta, de 18 años, también quedó detenido por orden del Juzgado de Garantías 3, a cargo del juez Fernando Ayestarán, luego del requerimiento formulado por el fiscal Aguilar por su presunta intervención en el homicidio.

La pesquisa procura determinar el grado de participación que tuvo cada sospechoso en el ataque y reunir la evidencia necesaria para respaldar la acusación. En ese contexto, la declaración del adolescente constituye uno de los elementos incorporados al expediente, aunque deberá ser evaluada junto con el resto de las pruebas reunidas.

La pistola fue robada Otro dato relevante surgió del análisis del arma secuestrada durante los allanamientos. Se trata de una pistola Bersa calibre 9 milímetros cuya numeración se encontraba visible y que registraba un pedido de secuestro vigente desde 2019, cuando su propietario denunció que había sido sustraída de una propiedad rural ubicada en la zona de Acevedo.

A partir de esa información, desde la Fiscalía se contactaron con el damnificado por el robo para incorporar su testimonio a las actuaciones judiciales. La declaración permitirá sumar información sobre las circunstancias en las que desapareció el arma y avanzar en la reconstrucción de su recorrido hasta el procedimiento en el que fue incautada.

La procedencia de la pistola constituye una nueva línea de investigación dentro de la causa por el crimen de Leo Pena. El hallazgo también abre la posibilidad de esclarecer las circunstancias en las que el arma pasó a manos de quienes habrían intervenido en el ataque.

Pericia balística pendiente Una de las medidas centrales que todavía debe concretarse es la pericia balística comparativa, prevista para el lunes 9 de noviembre. Los especialistas deberán cotejar la pistola secuestrada con los dos proyectiles recuperados del cuerpo de Pena durante la autopsia.

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El estudio permitirá determinar si existe correspondencia entre el arma incautada y las municiones que causaron las heridas mortales. El resultado tendrá relevancia para establecer científicamente si la pistola Bersa fue efectivamente utilizada en el homicidio.

Mientras tanto, los investigadores continúan con la búsqueda y el análisis de registros de cámaras de seguridad privadas de la zona. Parte de esas imágenes ya fue recolectada, pero las tareas siguen para intentar reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque, establecer el recorrido de la motocicleta y sumar elementos objetivos a las declaraciones testimoniales.

Con la prisión preventiva del adolescente firme, la detención del mayor y nuevas diligencias en marcha, la Fiscalía procura completar las pruebas pendientes para avanzar en el esclarecimiento del homicidio ocurrido en el barrio Acevedo.