El delegado de Acevedo fue hallado durmiendo en el interior de un auto ajeno

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Policiales

La propietaria de un Citroên C4 gris y negro se encontró a un joven durmiendo en el interior del habitáculo y tuvo que recurrir al servicio de emergencias 911 para que la Policía la ayudara con el intruso que dormía con el asiento reclinado.

En la mañana de este domingo en la cuadra de Dorrego entre 25 de Mayo y Peatonal San Nicolás la propietaria de un automóvil encontró durmiendo a un joven dentro del habitáculo; quien se identificó como una persona pública para tratar de evitar que lo ocurrido trascienda a las autoridades.

Una vecina de ese sector se encontró con la desagradable sorpresa de abrir el automóvil de su madre y hallar a un hombre completamente desconocido sentado en el asiento del conductor.

Según relató la damnificada, el sujeto había reclinado el asiento hacia atrás y tenía intenciones de poner en marcha el vehículo al ser increpado por la verdadera propietaria.

Ante la desesperación, la mujer intentó pedir ayuda a transeúntes que se encontraban en el lugar, lamentando la total falta de empatía y colaboración por parte de los testigos presentes en las inmediaciones.

Sin dudarlo, optó por cerrar la puerta del rodado y dar aviso inmediato al servicio de emergencias 911.

Minutos después, dos mujeres policías se hicieron presentes en un móvil del Comando de Patrulla y procedieron a abrir la puerta del vehículo. Lejos de calmar la situación, el individuo comenzó a increpar al personal policial y a la propietaria, al tiempo que exigía su liberación bajo el argumento de que "no le podían hacer eso" porque era un funcionario público.

De acuerdo al testimonio de la víctima, el sujeto se identificó como el Delegado de la localidad de Acevedo.

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Se trataba de Nazareno Bernaus, quien habría confundido su propio vehículo con el de la mujer por la similitud de marca, modelo y color.

Pese a que en un primer momento la propietaria dudó en realizar una denuncia formal, las autoridades policiales labraron un acta de procedimiento en el lugar debido a la gravedad de la situación protagonizada por una figura con cargos públicos.

La damnificada expresó su total asombro por lo sucedido ya que tuvo que recurrir al servicio de emergencias policiales porque el sujeto no le respondía y las personas de alrededor tampoco colaboraron para ayudar a resolver la situación.

La Policía del Comando de Patrulla y de la Comisaría Primera hicieron actuaciones de oficio y le dieron intervención a la Fiscalía 6.