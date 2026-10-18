Un litigio penal de 10 años por una disputa familiar

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Policiales

La confirmación de la absolución de los abuelos paternos de una nena cierra un ciclo de enfrentamiento en la Justicia Penal de la madre de la menor con la familia del progenitor.

18 de octubre de 2026 a las 07:37 a. m.

18 de octubre de 2026 a las 07:37 a. m.

Una compleja contienda familiar, judicializada durante más de una década en los fueros de familia y penal, llegó a su cierre definitivo con la absolución del progenitor y los abuelos paternos de una menor.

El conflicto escaló por la constante insistencia de la madre en involucrar a la familia paterna en graves acusaciones de abuso sexual.

La causa penal registró un antecedente clave en 2018, cuando la fiscal Alejandra Ghiotti dispuso el archivo de la investigación.

En esa oportunidad, los peritajes oficiales de psicología y psiquiatría concluyeron la inexistencia de indicadores de abuso e identificaron una marcada influencia materna sobre la niña.

Sin embargo, el expediente se reflotó tiempo después a partir de la denuncia presentada por la profesional a cargo de la terapia infantil de la nena, tras manifestarse supuestas revelaciones durante las sesiones.

Con base en los dichos de esta terapeuta pediátrica, el fiscal Nelson Mastorchio consolidó una nueva acusación contra el padre y los abuelos paternos.

El proceso culminó confirmando la falta de certeza probatoria, dejando al descubierto que la niña atravesaba un severo conflicto de lealtades en medio del pleito de los adultos, sin evidencias objetivas de los hechos.