> Se entregaron los dos acusados de participar en el crimen de Leo Pena

Policiales

Los dos sospechosos se presentaron en la Comisaría Tercera tras los allanamientos de urgencia. El fiscal Daniel Aguilar indagó a ambos por el homicidio ocurrido en Avellaneda y Saucedo.

Los dos sujetos acusados de participar en el homicidio de Leo Pena, asesinado de varios disparos este sábado al mediodía frente a su vivienda del barrio Acevedo de Pergamino, se entregaron durante la tarde-noche en la Comisaría Tercera. La investigación del fiscal Daniel Aguilar estableció que en el ataque intervino un adolescente, señalado como quien habría efectuado los disparos mortales, y un acompañante mayor de edad que conducía la motocicleta.

Homicidio en barrio Acevedo El crimen ocurrió frente a la casa de la víctima, en la intersección de Avellaneda y Saucedo, cuando Pena se encontraba en la vereda de su domicilio. Según la reconstrucción inicial incorporada a la investigación judicial, los atacantes llegaron en una motocicleta, cuyo conductor detuvo la marcha en las inmediaciones del lugar donde estaba el morador.

El acompañante descendió del rodado, extrajo un arma de fuego e increpó a la víctima antes de efectuar varios disparos dirigidos hacia su cuerpo. Pena cayó gravemente herido y murió prácticamente en el acto, sin que los profesionales de emergencias pudieran asistirlo para revertir el desenlace.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar poco después del ataque. El médico que integraba el equipo constató el fallecimiento, mientras efectivos policiales desplegaban un operativo en la escena del homicidio.

Investigación por homicidio Tras el crimen, distintas dependencias policiales y brigadas de investigación se movilizaron hasta Avellaneda y Saucedo. En el lugar trabajaron especialistas de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para recolectar rastros y elementos de interés para el esclarecimiento del hecho.

Los primeros testimonios recogidos en el lugar permitieron orientar la investigación hacia la participación de un adolescente. A partir de esa información, los investigadores avanzaron en la identificación de los presuntos involucrados y en la reconstrucción de los momentos previos y posteriores al ataque.

La pesquisa quedó a cargo del fiscal Daniel Aguilar, integrante del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, con intervención de la Fiscalía 2 de ese organismo judicial. Los funcionarios judiciales procuraron establecer las circunstancias del enfrentamiento, la mecánica del homicidio y el grado de participación que habría tenido cada uno de los sospechosos.

Allanamientos por homicidio Durante los minutos posteriores al ataque, desde la Fiscalía 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispusieron allanamientos de urgencia en domicilios donde los sospechosos podrían encontrarse. Las medidas fueron ordenadas ante el peligro en la demora, con el objetivo de localizarlos y avanzar en el esclarecimiento del asesinato.

El despliegue policial y judicial se intensificó a medida que los investigadores reunían información sobre los presuntos responsables. Finalmente, ambos sospechosos se presentaron en la Comisaría Tercera durante la tarde-noche del sábado, luego de las diligencias dispuestas en el marco de la investigación.

La entrega de los dos acusados permitió avanzar con las actuaciones judiciales y concretar las indagatorias correspondientes. La investigación busca precisar la responsabilidad penal de cada uno en el episodio que terminó con la vida de Pena.

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Una pelea previa al crimen De acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento por los investigadores policiales y judiciales, entre la víctima y el adolescente señalado como presunto autor de los disparos habría existido un enfrentamiento físico anterior al homicidio. Esa pelea estaría relacionada con una disputa que permanecía sin resolver entre ambos.

La hipótesis de un conflicto previo constituye una de las líneas de investigación para determinar el posible móvil del ataque. Sin embargo, las circunstancias específicas de la disputa y su relación con el desenlace deberán ser establecidas a partir de las pruebas incorporadas al expediente y de las restantes diligencias judiciales.

Los investigadores procuran reconstruir cómo se originó el enfrentamiento, qué ocurrió antes de la llegada de los atacantes al domicilio de la víctima y cuál fue la intervención concreta del conductor de la motocicleta. La responsabilidad de cada sospechoso deberá determinarse en el marco del proceso penal, con respeto de las garantías constitucionales.

Indagatorias por homicidio El fiscal Daniel Aguilar y los funcionarios judiciales de la Fiscalía 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil les recibieron declaración a ambos acusados. Durante las audiencias, los dos optaron por no declarar, una decisión amparada por el derecho constitucional de defensa.

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El silencio de los imputados no puede ser considerado, por sí mismo, un indicio de culpabilidad. La investigación deberá sustentarse en las pruebas reunidas, los testimonios, los resultados de las pericias y los demás elementos que permitan reconstruir el homicidio y determinar la participación de cada uno de los involucrados.

Tras las indagatorias, la acusación fiscal tiene previsto solicitar que la aprehensión del adolescente sea convertida en detención. En el caso de los menores de edad, las medidas cautelares y las condiciones de alojamiento se rigen por las disposiciones específicas del sistema de responsabilidad penal juvenil.

En ese marco, el fiscal deberá requerir ante la autoridad judicial competente las medidas que considere necesarias, entre ellas el eventual alojamiento del adolescente en un centro de contención juvenil de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con las resoluciones que se adopten en el expediente.