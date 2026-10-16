Dos sujetos robaron una heladera de una casa y los detuvieron cuando la trasladaban con una zorra

> Dos sujetos robaron una heladera de una casa y los detuvieron cuando la trasladaban con una zorra

Policiales

Dos sujetos fueron aprehendidos en Pergamino tras robar una heladera de una vivienda de Roque Sáenz Peña al 700. La Policía los interceptó durante la fuga.

Dos sujetos fueron aprehendidos en Pergamino luego de sustraer una heladera de una vivienda ubicada en Roque Sáenz Peña al 700, tras forzar la puerta de ingreso. Los sospechosos trasladaban el electrodoméstico con una zorra de carga por distintas calles de la ciudad, hasta que fueron interceptados por efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas.

Robo en Roque Sáenz Peña El procedimiento se registró el jueves por la tarde, cuando personal policial que circulaba en un móvil identificó a dos sujetos que llevaban una heladera sustraída de una propiedad situada en Roque Sáenz Peña 736.

De acuerdo con la información del procedimiento, los sospechosos habrían violentado la puerta de acceso a la vivienda para ingresar y apoderarse del electrodoméstico. Para trasladarlo utilizaron una zorra de carga, un dispositivo de dos ruedas y uñas metálicas que permite movilizar objetos pesados.

La maniobra llamó la atención de los efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Tercera, quienes intervinieron para identificar a los involucrados y recuperar el elemento sustraído.

Aprehendidos en plena fuga Las actuaciones policiales dieron cuenta de dos aprehensiones en distintos puntos de Pergamino. Uno de los sospechosos, de 34 años, fue interceptado en la intersección de Roque Sáenz Peña y Paraguay, mientras que el segundo, de 47, fue aprehendido en Irlanda y Scalabrini.

Según el acta de procedimiento, al advertir la presencia policial, los involucrados descartaron la heladera e intentaron escapar. Sin embargo, los efectivos lograron interceptarlos y concretar las aprehensiones.

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Durante una requisa de urgencia, los uniformados también secuestraron un reloj pulsera con malla de color rosa y borde dorado que llevaba uno de los aprehendidos entre sus prendas. La procedencia del accesorio quedó sujeta a las actuaciones correspondientes.

Investigación por robo La causa fue caratulada como robo con efracción e intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5, a cargo de la fiscalía subrogada por la doctora Huerta, según la información oficial del procedimiento.

Desde el órgano judicial se dispusieron las medidas de rigor, entre ellas la confección de las actuaciones policiales, la recepción de una declaración testimonial al propietario de la vivienda, la notificación de los derechos y garantías previstos en el artículo 60 del Código Procesal Penal y la convocatoria de peritos de Policía Científica.

También se ordenó el traslado de los aprehendidos para la primera audiencia ante la autoridad judicial interviniente.