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Policiales

Interceptaron a un individuo que ocultaba una bolsa con cogollos de marihuana

Se trata de un joven de 23 años a quien la Policía de la brigada motorizada le incautaron más de 20 gramos de flores de la hierba alucinógena.

15 de octubre de 2026 a las 07:05 p. m.

La hierba alucinógena incautada pesaba más de veinte gramos. — Foto: LA OPINION