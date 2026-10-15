Policiales
Interceptaron a un individuo que ocultaba una bolsa con cogollos de marihuana
Se trata de un joven de 23 años a quien la Policía de la brigada motorizada le incautaron más de 20 gramos de flores de la hierba alucinógena.
15 de octubre de 2026 a las 07:05 p. m.
Un joven de 23 años fue demorado por los uniformados de la brigada motorizada de la Policía Local porque le secuestraron, oculto entre sus prendas, una bolsa con más de veintidós gramos de marihuana en cogollos.
El procedimiento ocurrió en la tarde de este lunes en inmediaciones de bulevar Vélez Sarsfield y Maipú.
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