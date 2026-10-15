Aún no identificaron al ciclista que murió atropellado por una camioneta al circular de noche por la autopista

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Policiales

Un hombre montado a una bicicleta murió tras ser embestido por una Toyota Hilux conducida por una mujer de Pergamino en la autopista de la ruta 8. El siniestro ocurrió de noche y la víctima todavía no fue identificada.

Un ciclista murió este miércoles por la noche al ser atropellado por una camioneta Toyota Hilux en la autopista de la ruta nacional 8, entre San Antonio de Areco y Capitán Sarmiento. El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 129, en sentido hacia Capitán Sarmiento, y la Justicia ordenó realizar las pericias para establecer las circunstancias del impacto e identificar a la víctima.

Un siniestro fatal nocturno El hecho se registró alrededor de las 20:55, cuando la camioneta Toyota Hilux blanca, conducida por una mujer de 42 años domiciliada en Pergamino, colisionó con el ciclista mientras ambos circulaban por la autopista. Como consecuencia del impacto, el hombre que se desplazaba en el rodado sufrió lesiones fatales.

La víctima no había sido identificada al momento de conocerse la información del siniestro. Las actuaciones policiales lo describieron como un masculino NN, por lo que los investigadores procuraban establecer su identidad y reunir información que permitiera reconstruir sus últimos movimientos antes del choque.

La conductora de la camioneta fue identificada en las actuaciones oficiales y resultó ilesa. El vehículo involucrado es una Toyota Hilux de color blanco, cuya patente quedó incorporada a las diligencias policiales.

La causa fue caratulada preventivamente como homicidio culposo, una calificación que deberá analizarse a partir de los resultados de las pericias y de las demás evidencias reunidas durante la investigación judicial.

Pericias en la autopista Tras el siniestro fatal, se desplegó un operativo que incluyó la intervención de efectivos policiales, personal de Policía Vial y Bomberos de la región. También trabajaron los peritos de Policía Científica, convocados para examinar el lugar del impacto, los vehículos y los indicios que pudieran contribuir a determinar cómo se produjo la colisión.

Las tareas periciales provocaron interrupciones y demoras en la circulación vehicular sobre ese tramo de la autopista. El procedimiento resultaba necesario para documentar la escena y establecer la posición en la que se desplazaban tanto la camioneta como la bicicleta al momento del choque.

La ubicación de los daños en la parte delantera izquierda de la Toyota Hilux es uno de los elementos que los investigadores pueden considerar para reconstruir la mecánica del impacto. Sin embargo, las circunstancias precisas del siniestro deberán determinarse a partir del análisis técnico y de las pruebas incorporadas al expediente.

La Justicia tomó intervención y dispuso las diligencias de rigor para avanzar con la investigación. Entre las cuestiones centrales se encuentran la identificación del ciclista, la reconstrucción de la trayectoria de ambos rodados y la determinación de las condiciones de circulación existentes al momento del hecho.

El carril de circulación Uno de los aspectos que se procura esclarecer es el sector de la autopista por el que avanzaba el ciclista. De acuerdo con las primeras informaciones vinculadas al caso, el hombre habría circulado por el carril rápido, una circunstancia que será relevante para establecer cómo se produjo el encuentro con la camioneta.

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Las primeras observaciones sobre los daños del vehículo y la posición en la que se habría desplazado la bicicleta deberán ser evaluadas junto con el resto de las evidencias. Por el momento, no corresponde establecer responsabilidades definitivas sin contar con las conclusiones de las pericias y las demás actuaciones judiciales.

La circulación nocturna constituye, además, un factor que los investigadores deberán considerar al reconstruir el episodio. La visibilidad, la iluminación del sector y la eventual presencia de elementos reflectantes en la bicicleta son algunas de las cuestiones que podrían aportar información para comprender las condiciones en las que se produjo el atropello.

No obstante, todavía no se conocen de manera concluyente todos los detalles sobre el equipamiento que llevaba la víctima ni sobre las condiciones exactas de visibilidad en el momento del impacto.

Un posible viaje hacia Mendoza Entre los datos que trascendieron durante las primeras horas de la investigación, se indicó que el ciclista habría estado minutos antes en un puesto de comida ubicado a la vera de la autopista. Según esas versiones preliminares, habría manifestado su intención de continuar viaje con destino a la provincia de Mendoza.

Ese testimonio, cuya verificación deberá formar parte de las actuaciones, podría ayudar a reconstruir el recorrido que realizaba el hombre y establecer desde dónde había partido y hacia dónde se dirigía.

Los investigadores también procuran determinar si se trataba de una persona que utilizaba habitualmente la bicicleta para trasladarse o si el recorrido respondía a una circunstancia excepcional. Por ahora, esa información no fue confirmada oficialmente y debe ser considerada como una línea de averiguación, no como un hecho establecido.

La identificación del fallecido será fundamental para avanzar con la investigación y reconstruir sus últimos movimientos. Mientras tanto, las pericias accidentológicas y las declaraciones que puedan incorporarse a la causa permitirán establecer con mayor precisión cómo ocurrió el siniestro fatal en la autopista de la ruta nacional 8.