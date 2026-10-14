> Automovilistas alertaron al 911 por la presencia de caballos sueltos en avenida Ameghino

Policiales

Una tropilla de seis caballos sobre la cinta asfáltica motivó un operativo de Patrulla Urbana y Policía. Los equinos quedaron en un predio municipal.

La presencia de seis caballos sueltos sobre la cinta asfáltica en la intersección de las avenidas Ameghino y Savio, en Pergamino, generó preocupación entre los automovilistas y motivó un operativo de prevención. Tras los llamados al servicio de emergencias 911, efectivos policiales y agentes de Patrulla Urbana Municipal intervinieron para retirar a los animales de la calzada y trasladarlos a dependencias municipales.

Alerta al 911 La tropilla de seis caballos fue trasladada al predio de Inspección General. — LA OPINION El procedimiento se desarrolló durante la mañana de este miércoles, alrededor de las 10:30, luego de que varios conductores advirtieran sobre la presencia de una tropilla de seis caballos que deambulaba por la avenida Ameghino, en inmediaciones de su cruce con Savio.

La situación representaba un riesgo para la circulación vehicular, debido a la posibilidad de que los equinos se desplazaran inesperadamente sobre la calzada o interfirieran en el paso de los automóviles. Ante esta circunstancia, los avisos recibidos a través del 911 permitieron poner en marcha un operativo para resguardar tanto a los animales como a quienes transitaban por el sector.

A partir de la alerta, se movilizaron móviles y efectivos de la Patrulla Urbana Municipal y de la Policía del Comando, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar a los caballos y conducirlos fuera de la avenida.

Traslado municipal La tropilla de seis caballos fue trasladada al predio de Inspección General. — LA OPINION Una vez que lograron reunir y arriar a los seis equinos, los agentes concretaron el traslado hasta el predio municipal ubicado sobre la avenida Tucumán. Allí quedaron alojados preventivamente, de acuerdo con el procedimiento previsto para este tipo de situaciones.

En las instalaciones municipales se dio intervención a la Dirección de Veterinaria, que debe realizar los controles sanitarios correspondientes para evaluar las condiciones en las que se encuentran los animales.

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La permanencia de los caballos en el predio también responde a una disposición preventiva del Juzgado de Faltas municipal, en el marco de las actuaciones administrativas que se llevan adelante para determinar las responsabilidades vinculadas con su presencia en la vía pública.

Trámite para recuperarlos Las personas propietarias de los equinos deberán presentarse ante las dependencias correspondientes para iniciar las gestiones destinadas a recuperarlos. Para ello, tendrán que cumplimentar el procedimiento legal y administrativo establecido por las autoridades municipales.

El operativo permitió retirar a los seis caballos de un sector de circulación vehicular y evitar que continuaran deambulando sobre la cinta asfáltica, donde podían ocasionar un siniestro vial.