La Policía Rural se desplegó en operativos de controles vehiculares con cinco aprehendidos

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Los operativos de seguridad rural en Pergamino abarcaron Alfonzo, Pinzón, Rancagua y otros sectores. Identificaron a 170 personas y controlaron 125 vehículos y motos.

Los operativos de seguridad rural en Pergamino culminaron con cinco aprehendidos por el delito de violación de domicilio, luego de cuatro jornadas de controles preventivos en caminos vecinales, accesos a localidades y sectores estratégicos del partido. El despliegue contó con diez móviles policiales, la participación de distintas fuerzas y el apoyo de drones municipales para reforzar la vigilancia aérea.

Controles en zonas rurales Los procedimientos se desarrollaron desde el jueves hasta el domingo inclusive, en el marco de un dispositivo de saturación coordinado por la Coordinación de Zona de Seguridad Rural Pergamino y el Comando de Prevención Rural (CPR) local, a cargo de la subcomisaria Ayelén Labanca.

Operativos de seguridad rural en Pergamino: diez móviles policiales y drones municipales participaron de los controles preventivos en caminos y accesos a localidades. — LA OPINION El despliegue preventivo comprendió sectores rurales y accesos a las localidades de Mariano H. Alfonzo, Pinzón y Rancagua, además de las inmediaciones del Aeroclub y la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1.

La planificación de los operativos fue consensuada con las autoridades de las distintas fuerzas de seguridad que actúan en el partido de Pergamino, con el objetivo de fortalecer la prevención, ampliar la presencia policial y realizar controles en puntos considerados estratégicos para la circulación de personas y vehículos.

Operativos de seguridad rural en Pergamino: diez móviles policiales y drones municipales participaron de los controles preventivos en caminos y accesos a localidades. — LA OPINION En la coordinación participaron el jefe de la Jefatura Departamental de Pergamino, comisario inspector Mariano Cepeda; el coordinador de Zona de Seguridad Rural, comisario inspector Sebastián Medina; el jefe de Seguridad Vial Pergamino, comisario Oscar Ortega, y el secretario de Seguridad del Municipio, Ignacio Doddi.

Drones y patrullajes aéreos Operativos de seguridad rural en Pergamino: diez móviles policiales y drones municipales participaron de los controles preventivos en caminos y accesos a localidades. — LA OPINION El dispositivo se desarrolló mediante un trabajo conjunto entre distintas dependencias policiales y el área de seguridad municipal. Participaron las Patrullas Municipales, con equipamiento de drones para efectuar patrullajes aéreos sobre sectores rurales, junto con efectivos de Seguridad Vial Pergamino, Policía de Seguridad, Jefatura Departamental, Comisaría Segunda y los destacamentos de Alfonzo, Rancagua y Pinzón.

También se incorporaron móviles con sus respectivas dotaciones de los Comandos de Prevención Rural de Colón, San Nicolás y Rojas, que llegaron como refuerzo para ampliar la capacidad operativa durante las cuatro jornadas.

Operativos de seguridad rural en Pergamino: diez móviles policiales y drones municipales participaron de los controles preventivos en caminos y accesos a localidades. — LA OPINION En total, el despliegue contó con diez móviles policiales distribuidos en diferentes sectores del partido. La intervención coordinada de las distintas dependencias permitió combinar controles sobre las rutas de circulación rural, caminos vecinales y accesos a las localidades con recorridas preventivas y tareas de vigilancia desde el aire.

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La incorporación de drones municipales aportó una herramienta tecnológica para ampliar la observación de los cuadrantes rurales y complementar el trabajo de los efectivos desplegados en tierra. La vigilancia aérea permitió reforzar la cobertura de los sectores incluidos en la planificación preventiva.

Identificaron a 170 personas Operativos de seguridad rural en Pergamino: diez móviles policiales y drones municipales participaron de los controles preventivos en caminos y accesos a localidades. — LA OPINION Durante las cuatro jornadas se realizaron controles estáticos y dinámicos en diferentes puntos del partido. Los procedimientos incluyeron interceptaciones vehiculares, identificación de personas y verificaciones de los rodados que circulaban por las zonas alcanzadas por el operativo.

De acuerdo con el balance oficial, las fuerzas de seguridad identificaron a 170 personas, inspeccionaron 90 vehículos y controlaron otras 35 motocicletas. Las tareas se concentraron en lugares estratégicos y caminos rurales, dentro de un esquema de prevención que combinó presencia policial, controles de circulación y vigilancia aérea.

La magnitud del despliegue permitió extender las verificaciones durante cuatro días consecutivos, con la intervención de dependencias locales y el refuerzo de efectivos provenientes de otros distritos de la región.

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Cinco aprehendidos por violación de domicilio Operativos de seguridad rural en Pergamino: diez móviles policiales y drones municipales participaron de los controles preventivos en caminos y accesos a localidades. — LA OPINION Como resultado de los procedimientos, cinco personas fueron aprehendidas por el delito de violación de domicilio. La situación quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias de los hechos investigados y las responsabilidades que pudieran establecerse.