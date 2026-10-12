A un sujeto lo aprehendieron con una batería robada a la noche y salió en libertad y volvió a quedar involucrado en una situación delictiva

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Policiales

Los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local aprehendieron a dos sujetos de 34 y 43 años por robos en Pergamino. La Fiscalía 3 pidió convertir las aprehensiones en detenciones.

Un individuo de 34 años fue aprehendido en flagrante delito de sustracción de baterías de automóviles estacionados y al recuperar la libertad fue arrestado nuevamente en una situación delictiva junto a un cómplice.

Dos aprehendidos Dos sujetos de 34 y 43 años fueron aprehendidos en nuestra ciudad tras una serie de robos que incluyeron la sustracción de baterías de automóviles y herramientas del interior de un vehículo. La Brigada Motorizada de la Policía Local intervino en los procedimientos, en los que también recuperaron una bicicleta robada. Una oficial sufrió lesiones en una rodilla durante un forcejeo.

Robo La investigación judicial, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, conducida por el fiscal Nelson Mastorchio, reúne elementos que vinculan a los imputados con distintos episodios delictivos registrados entre la tarde del jueves 8 y la mañana del viernes 9 de octubre.

De acuerdo con las actuaciones incorporadas a la causa, FB, de 34 años, está imputado por dos hechos de robo relacionados con la sustracción de baterías de automóviles. Por su parte, LDA, de 43 años, enfrenta imputaciones por robo y hurto, a partir de episodios que incluyen la sustracción de herramientas y su presunta participación en el robo de una batería.

Ambos registran antecedentes penales, según lo manifestado durante las actuaciones judiciales. Ese dato fue considerado por la Fiscalía al solicitar que las aprehensiones sean convertidas en detenciones. Al momento de la información disponible, el pedido se encontraba pendiente de resolución judicial.

Una batería robada Uno de los hechos que integran la investigación ocurrió el jueves 8 de octubre, alrededor de las 22:50, cuando El sujeto de 34 años habría sustraído una batería del automóvil Volkswagen Gol de color violeta, propiedad de un vecino.

Según la imputación fiscal, el vehículo se encontraba estacionado sobre la vereda de General Paz al 900. Para acceder a la batería, el acusado habría forzado la cerradura de la puerta del conductor y la traba del capot.

Las actuaciones también consignan que, al momento de su aprehensión, el sujeto de 34 años llevaba otra batería en su poder. Los investigadores procuran establecer las circunstancias de los distintos episodios y determinar la procedencia de los elementos secuestrados durante los procedimientos.

Bicicleta El segundo episodio atribuido a El sujeto de 34 años ocurrió el viernes 9 de octubre, cerca de las 8:45. En esa oportunidad, efectivos policiales interceptaron al sujeto de 34 años y El individuo de 43 años cuando circulaban por la zona de Biscayart, en dirección al bulevar Colón, a bordo de una bicicleta de carrera negra con detalles naranjas, blancos y celestes.

De acuerdo con la investigación, los dos imputados no pudieron justificar en ese momento la procedencia del rodado y llevaban una batería de automóvil de color negro, marca Fava.

Los elementos reunidos en la causa indican que la batería había sido sustraída poco antes de un Volkswagen Gol, dominio EPD 470, propiedad de una joven, que estaba estacionado en la intersección de 11 de Septiembre y Monteagudo.

La hipótesis investigativa sostiene que los autores levantaron el capot del automóvil y cortaron los cables para retirar la batería. La intervención policial permitió recuperar el elemento y avanzar con las actuaciones judiciales por el hecho.

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La bicicleta también quedó incorporada a las averiguaciones para establecer su procedencia y restituirla a su legítima propietaria, una vez cumplidas las diligencias correspondientes.

Herramientas robadas de un auto La investigación también comprende otro episodio atribuido a El individuo de 43 años, ocurrido durante la tarde del jueves 8 de octubre. Según la imputación fiscal, el acusado habría sustraído herramientas del interior de un Volkswagen Gol gris, dominio SHY 186, propiedad de Lucas Martín Ferrari.

El automóvil estaba estacionado frente a una cochera, en la zona de calle México, a pocos metros de Pueyrredón. De acuerdo con las actuaciones, el vehículo se encontraba sin seguro cuando se produjo la sustracción.

Entre los elementos denunciados como robados había una amoladora inalámbrica negra y roja, marca Kualox, y un atornillador de la misma marca y combinación de colores. También se encontraban herramientas varias, una cinta métrica, una caja con tornillos y un lápiz de albañil.

La acusación sostiene que, alrededor de las 23:00, El individuo de 43 años fue interceptado por personal policial en calle Román al 800. Antes de la intervención, habría arrojado dos maletines que contenían los elementos posteriormente vinculados con la denuncia de Ferrari.

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El procedimiento permitió recuperar las herramientas y avanzar en la investigación por la sustracción de objetos del interior del automóvil. Este episodio constituye uno de los hechos por los que El individuo de 43 años quedó imputado.

Pedido de detención judicial Tras las aprehensiones, el fiscal Nelson Mastorchio, titular de la UFI N° 3, solicitó que ambas medidas sean convertidas en detenciones. El planteo se fundamenta en los elementos reunidos durante la investigación y en los antecedentes penales que registran los imputados, de acuerdo con la información incorporada a las actuaciones.

La conversión de la aprehensión en detención debe ser resuelta por la autoridad judicial competente dentro de los plazos legales. Al cierre de esta información, el pedido fiscal aún se encontraba pendiente de decisión.

Mientras tanto, la causa continúa con las actuaciones destinadas a establecer la responsabilidad de cada imputado en los episodios investigados, precisar la procedencia de los elementos recuperados y reunir las pruebas necesarias para el avance del expediente.