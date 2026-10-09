> Una mujer lideraba la venta de dosis de drogas en el barrio Malvinas

Policiales

La investigación policial y judicial la señala como la líder de una organización de narcomenudeo junto a un convicto con arresto domiciliario.

Tres personas fueron aprehendidas durante allanamientos antidrogas realizados el jueves en dos domicilios de Pergamino y este viernes comparecieron ante el fiscal Juan Tomás Godoy, titular de la Fiscalía N° 9, acusadas de integrar una organización dedicada al narcomenudeo. La investigación permitió secuestrar cocaína fraccionada para la venta y dinero en efectivo. La Fiscalía solicitó la detención de dos de los imputados, mientras que el tercero continuará vinculado al proceso sin que se requiera, por el momento, que permanezca detenido.

Los imputados son un joven de 22 años, un sujeto de 31 y una mujer de 55. Tras las indagatorias, la Fiscalía pidió al Juzgado de Garantías N° 3, a cargo del juez Fernando Ayestarán, que convierta en detención las aprehensiones de dos de ellos. La resolución deberá determinar si corresponde que ambos continúen privados de la libertad mientras avanza la investigación penal preparatoria.

En el caso del joven de 22 años, el fiscal consideró que, por el momento, no existen elementos suficientes para solicitar que permanezca detenido. Por esa razón, seguirá sometido al proceso judicial, aunque sin un pedido de detención en su contra.

La situación es diferente para los otros dos imputados. En el caso del sujeto de 31 años, que se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en el marco de otra causa vinculada al tráfico de drogas, la Fiscalía requirió que sea trasladado y alojado en una unidad penitenciaria. Para la mujer de 55 años también solicitaron que se convierta su aprehensión en detención.

Durante las audiencias de este viernes, dos de los imputados optaron por abstenerse de declarar, una decisión contemplada por las garantías que rigen el proceso penal. Ahora, el Juzgado de Garantías deberá evaluar los elementos reunidos por los investigadores y resolver los pedidos formulados por el Ministerio Público Fiscal.

Investigación por narcomenudeo La causa se inició meses atrás en la Fiscalía N° 9, a partir de denuncias anónimas que alertaban sobre un presunto punto de venta de estupefacientes en inmediaciones de Eros Vázquez al 1400, en Pergamino. A partir de esa información, el fiscal Juan Tomás Godoy dispuso distintas medidas investigativas para establecer la veracidad de los datos y determinar quiénes podían estar involucrados en la actividad ilícita.

Las tareas estuvieron a cargo de efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino, que desarrollaron averiguaciones y seguimientos para identificar a las personas que presuntamente participaban de la comercialización de drogas al menudeo.

Durante las primeras diligencias, los investigadores individualizaron a una mujer de 55 años como una de las principales sospechosas. Según los antecedentes incorporados a la pesquisa, la investigada ya había sido vinculada anteriormente a hechos relacionados con la venta de estupefacientes.

El avance de las tareas de campo permitió establecer presuntos movimientos compatibles con la comercialización de drogas y una posible conexión con un sujeto que residía en otra morada de la misma calle Eros Vázquez. De acuerdo con la investigación, ese imputado se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en el marco de una causa por tráfico de estupefacientes.

Los agentes reunieron información sobre los movimientos registrados en torno a los domicilios y las presuntas relaciones entre las personas investigadas. A partir de esos elementos, la pesquisa incorporó un tercer objetivo: la vivienda del hijo de la mujer, ubicada en inmediaciones de avenida Rocha y el arroyo Pergamino, donde los investigadores sospechaban que también podía desarrollarse parte de la actividad ilícita.

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Allanamientos y secuestros Con los elementos reunidos durante la investigación, el fiscal Godoy solicitó al Juzgado de Garantías N° 3 las órdenes judiciales para registrar los inmuebles señalados. Las diligencias se concretaron el jueves, con la participación de efectivos especializados en la lucha contra el narcotráfico.

El despliegue contó con la colaboración de personal de las delegaciones de Drogas Ilícitas de Moreno, San Nicolás y Chivilcoy, además del apoyo de efectivos de la Jefatura Departamental de Pergamino.

Durante los procedimientos, los policías secuestraron varias dosis de cocaína fraccionadas y preparadas para su presunta comercialización, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la investigación. Los hallazgos fueron incorporados a las actuaciones judiciales para su análisis y valoración en el marco de la causa.

Al finalizar los registros, el fiscal dispuso la aprehensión de las tres personas que quedaron bajo investigación. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, los elementos reunidos permitirían sostener la presunta participación de los imputados en maniobras de comercialización de estupefacientes.

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La calificación legal atribuida inicialmente contempla los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de estupefacientes. La responsabilidad penal de cada uno deberá establecerse a partir de las pruebas incorporadas al expediente y de las decisiones que adopte la Justicia durante el desarrollo del proceso.

Resolución judicial pendiente Con los tres imputados ya indagados, la causa ingresó en una etapa en la que el Juzgado de Garantías deberá resolver los requerimientos de la Fiscalía respecto de las medidas de coerción. El pedido de detención para dos de ellos responde a la evaluación realizada por el fiscal sobre los elementos reunidos durante los meses de investigación.

En cambio, respecto del joven de 22 años, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que no correspondía solicitar por ahora una medida de esa naturaleza, aunque resolvió mantenerlo vinculado a las actuaciones.