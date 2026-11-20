Comparten la imagen de un joven de quien la madre hace más de 70 días no sabe su paradero

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Policiales

La madre de Ulises Monjo (24) pidió colaboración para encontrarlo. El joven se ausentó el 10 de septiembre y podría estar recorriendo distintas provincias.

La búsqueda de Ulises José Monjo, un joven de Pergamino cuyo paradero se desconoce desde hace más de 70 días, continúa vigente a partir de una denuncia presentada por su madre. La Policía difundió una fotografía y sus características físicas para solicitar la colaboración de la comunidad y obtener información que permita encontrarlo.

El pedido de colaboración fue emitido en el marco de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) caratulada «Averiguación de paradero», con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6 del Departamento Judicial Pergamino, que subroga el fiscal Daniel Aguilar.

Según consta en la denuncia, Monjo se ausentó de su domicilio el 10 de septiembre de 2026 y desde entonces no regresó ni se tuvieron novedades sobre su ubicación. La presentación fue realizada por su madre, Silvana Elizabeth Errandonea, quien solicitó que se difundiera la información para ampliar las posibilidades de dar con él.

La búsqueda de Ulises Monjo lleva más de 70 días y solicitan colaboración para establecer su paradero. — LA OPINION Búsqueda de Ulises Monjo De acuerdo con los datos incorporados a la investigación, Ulises José Monjo tiene contextura física delgada, mide aproximadamente 1,67 metros, es de tez trigueña, tiene el cabello corto de color castaño claro y los ojos marrones.

Entre sus características particulares se destaca un tatuaje en uno de sus brazos con la inscripción «Resiliencia», un detalle que podría resultar de utilidad para reconocerlo.

Al momento de ausentarse vestía un pantalón largo de jean claro, una remera de mangas cortas de color marrón y zapatillas. Según la información aportada por su entorno, no llevaba dinero ni documentación personal.

Podría recorrer provincias Otro de los datos relevantes incorporados al pedido de búsqueda es que Monjo se encontraría en situación de calle y tendría la costumbre de trasladarse por distintas provincias del país.

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Esta circunstancia amplía el ámbito territorial en el que podría encontrarse y representa un elemento importante para orientar la búsqueda. Por ese motivo, las autoridades solicitaron la colaboración de la población y la difusión de su fotografía y sus características físicas.

La investigación procura establecer dónde se encuentra y obtener cualquier información que permita determinar su paradero.

Cómo aportar información Quienes puedan aportar datos sobre Ulises José Monjo o tengan alguna información que contribuya a establecer dónde se encuentra pueden comunicarse con el servicio de emergencias 911.

También están habilitadas las líneas telefónicas de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino: 02477-424623 y 02477-429624.