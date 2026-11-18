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La Operación Protección de las Infancias VIII permitió identificar a 123 personas, detener a 16 sospechosos y secuestrar dispositivos con más de 3.670 archivos de material de abuso sexual infantil.

Un total de 136 allanamientos simultáneos en 75 localidades de la provincia de Buenos Aires se realizaron este miércoles en el marco de la Operación Protección de las Infancias VIII, un amplio despliegue judicial y policial destinado a combatir el abuso sexual infantil en entornos digitales. El procedimiento permitió identificar a 123 personas, concretar 16 detenciones y detectar posibles víctimas y menores expuestos a situaciones de riesgo.

La investigación, impulsada por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, constituyó la octava edición de un operativo de estas características y tuvo como objetivo desarticular redes vinculadas con la distribución, tenencia y posible producción de material de abuso sexual infantil (MASI), además de investigar situaciones de acoso sexual en línea, conocidas como grooming.

Operación Protección de las Infancias VIII: 136 allanamientos contra el abuso sexual infantil en 75 localidades bonaerenses. — LA OPINION La acción fue coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, con la participación de fiscales especializados en estas modalidades delictivas. La Procuración General se encuentra a cargo de Julio Conte-Grand.

El despliegue comprendió procedimientos en una amplia extensión territorial de la provincia y contó con la intervención de fiscalías, ayudantías fiscales y distintas dependencias policiales especializadas en investigaciones digitales y delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes.

Allanamientos en 75 localidades La Operación Protección de las Infancias VIII se desarrolló a partir de una investigación coordinada entre nueve nodos judiciales especializados, que tuvieron a su cargo las tareas de detección, análisis de información y seguimiento de los objetivos investigados.

Participaron la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 Descentralizada de General Madariaga, del Departamento Judicial Dolores; la Ayudantía Fiscal en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de Junín; y la Ayudantía Fiscal Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de La Matanza.

También intervinieron las Unidades Funcionales de Investigación y Juicio N.º 15 y N.º 18 de La Plata; la UFIJ N.º 5 y la Ayudantía Fiscal Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, MASI y Grooming de Morón; y la UFIJ N.º 7 de Moreno-General Rodríguez.

Operación Protección de las Infancias VIII: 136 allanamientos contra el abuso sexual infantil en 75 localidades bonaerenses. — LA OPINION En el Departamento Judicial Pergamino tuvo una participación central la Oficina de Análisis y Seguimiento de la Información Criminal, dependiente de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 3, que integra la estructura de investigación especializada en esta temática.

Completaron la red de trabajo la UFIJ N.º 8 Descentralizada de Berazategui, especializada en delitos conexos a la trata de personas, ciberpedofilia y grooming, del Departamento Judicial Quilmes, y la UFIJ N.º 13 de San Isidro.

Como resultado de las tareas investigativas, los 136 allanamientos se concretaron en jurisdicciones de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

123 personas identificadas El balance de la Operación Protección de las Infancias VIII permitió dimensionar el alcance de las investigaciones. En total fueron identificadas 123 personas: 119 de género masculino y cuatro de género femenino. De ese universo, 16 personas quedaron detenidas como resultado de los procedimientos.

Uno de los aspectos que generó especial preocupación entre los investigadores fue la detección de ocho menores de edad que habrían participado en el intercambio de material de abuso sexual infantil. Asimismo, se estableció que siete de las personas investigadas trabajan en contacto directo con niños, niñas y adolescentes.

Operación Protección de las Infancias VIII: 136 allanamientos contra el abuso sexual infantil en 75 localidades bonaerenses. — LA OPINION Durante los allanamientos también se identificaron 59 menores de edad que convivían con los investigados o se encontraban presentes en los domicilios registrados. A ese relevamiento se sumó la detección de siete posibles víctimas, cuya situación deberá ser evaluada mediante las intervenciones correspondientes.

Estos indicadores forman parte de los aspectos más sensibles de la investigación, debido a que permiten advertir que los delitos cometidos mediante dispositivos electrónicos pueden involucrar situaciones de vulnerabilidad que exceden la circulación de archivos digitales y requieren mecanismos específicos de protección de las infancias.

Más de 3.670 archivos El despliegue judicial y policial permitió secuestrar una importante cantidad de dispositivos electrónicos y soportes de almacenamiento que serán sometidos a peritajes informáticos para profundizar las investigaciones y determinar el alcance de las conductas atribuidas a los sospechosos.

Entre los elementos incautados se contabilizaron 70 computadoras y discos rígidos, 95 dispositivos de almacenamiento y 176 teléfonos celulares.

El análisis preliminar de los dispositivos permitió detectar más de 3.670 archivos de material de abuso sexual infantil. La cantidad de registros hallados constituye uno de los principales resultados de la operación y será objeto de nuevas tareas de análisis técnico para establecer su procedencia, circulación y eventual vinculación con otras personas investigadas.

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Desde la organización del operativo también destacaron dos situaciones particulares surgidas durante las investigaciones. En uno de los objetivos allanados se identificó a una persona que registraba antecedentes en una causa por abuso sexual infantil.

En otro caso, el objetivo había surgido de un procedimiento anterior relacionado con la tenencia de material de abuso sexual infantil. A partir de las nuevas tareas investigativas fue posible detectar a una persona imputada por la presunta producción y distribución de ese material, lo que permitió profundizar la pesquisa y ampliar el alcance de las actuaciones.

Participación de Pergamino La participación de Pergamino en la Operación Protección de las Infancias VIII se concretó a través de la Oficina de Análisis y Seguimiento de la Información Criminal, dependiente de la UFIJ N.º 3, que integra la red de nodos especializados que coordinaron las investigaciones en territorio bonaerense.

La fiscalía pergaminense estuvo representada por el fiscal Nelson Mastorchio y el funcionario judicial José María Cifuentes, quienes formaron parte del esquema de trabajo conjunto con los referentes de los restantes departamentos judiciales.

La inclusión de Pergamino en esta estructura de investigación evidencia la importancia de la articulación entre las fiscalías territoriales y los equipos especializados en delitos informáticos para detectar conductas delictivas que, por las características de Internet, pueden tener ramificaciones en distintas ciudades y jurisdicciones.

Red provincial de fiscales La octava edición de la Operación Protección de las Infancias contó con la participación de fiscales y ayudantes fiscales especializados de toda la provincia de Buenos Aires.

Por Lanús intervino María Fernanda Wilhelm; por Azul, Adrián Peiretti y Débora Marconi; por Bahía Blanca y Tres Arroyos, Rodolfo De Lucía y Natalia Ramos, respectivamente; por Dolores, Walter Mércuri; y por Junín, Fernando Graffigna.

En La Matanza participaron Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez; en La Plata, Cecilia Corfield y Hugo Tesón; en Lomas de Zamora, Esteban Berriel y Diego Lleyda; y en Mar del Plata, Graciela Trill y Emiliano Fortunato.

La representación de Mercedes estuvo a cargo de Lisandro Massón; la de Moreno-General Rodríguez, de Érica Chiessi, Solange Castelli, Cecilia Villagra y Graciela Celayes; y la de Morón, de Delia Mariana Solís Avalos, Marisa Monti, Claudio Oviedo y Ernesto Ezequiel Lovillo.

También integraron la red Marcos Bendersky y Walter Hugo Pierrestegui, por Necochea; Nelson Mastorchio y José María Cifuentes, por Pergamino; Ernesto Daniel Ichazo, Ángel López y Laura Bustos, por Quilmes; Gonzalo Acosta, por San Isidro; Vanesa Leggio, por San Martín; Jorge Leveratto, Dennise Gastellu y Nicolás Lemme, por San Nicolás; Mariel Corredera y Raúl Frizza, por Trenque Lauquen; y Alejandro Eduardo Irigoyen, por Zárate-Campana.

Amplio despliegue policial La ejecución de los procedimientos requirió la intervención de efectivos y especialistas de distintas fuerzas de seguridad, con conocimientos específicos en investigación criminal, análisis forense digital y delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes.

Entre los organismos participantes se destacó la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la provincia de Buenos Aires, a cargo del comisario mayor Ariel Rodríguez, y la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina, conducida por el comisario Patricio Castro.

También colaboraron las Divisiones de Delitos Informáticos de Azul, Luján, Marcos Paz, Morón y San Nicolás; la Sub DDI de Arrecifes; la Estación de Policía Departamental Quilmes; y el Gabinete Especializado en Ciberpedofilia y Trata de Personas de la Departamental Berazategui.

A ese despliegue se sumaron las regiones Interior Sur, AMBA Norte y Bragado de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía bonaerense; la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; y la Dirección de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía Federal Argentina.

Finalmente, participaron las Divisiones Unidad Operativa Federal (DUOF) de Chascomús, Junín, Mar del Plata, Necochea y Pinamar.