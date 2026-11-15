Piden la detención de un sujeto involucrado en un raid delictivo

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El fiscal Germán Güidi solicitó la formal detención del joven de 19 años ante el Juzgado de Garantías tras imputarle un violento asalto a culatazos y el hurto a un remisero.

En el marco de una serie de hechos delictivos cometidos en pocas horas en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe, el fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2, Germán Güidi, solicitó formalmente al juez César Solazzi, titular del Juzgado de Garantías N° 1, la detención de ETC, alias "Nano", a quien le atribuye un raid delictivo que incluyó un violento asalto armado y maniobras de engaño contra vecinos de la zona.

Sobre el imputado, de 19 años de edad, ya pesaba una aprehensión reciente tras haber sido sorprendido en flagrante delito. No obstante, debido a que la Fiscalía N° 2 instruye los episodios con calificaciones penales más graves, la totalidad de los expedientes que lo involucran terminarán concentrándose bajo la órbita de dicha dependencia.

Culatazos por un celular De acuerdo a la reconstrucción penal, el periplo delictivo comenzó la noche del miércoles de esta última semana. Alrededor de las 21:12 horas, el imputado se comunicó vía WhatsApp fingiendo requerir un viaje particular al chofer de remises, a quien conocía por haber trasladado previamente a su familia. Tras pactar el punto de encuentro en inmediaciones del Jardín de Infantes N° 917, el conductor arribó en su automóvil Volkswagen Gol y el joven abordó el asiento trasero.

Con la excusa de buscar a un amigo, el convicto guió el vehículo hasta el tanque de agua del Barrio 512 Viviendas. Al descender, recurrió a una maniobra distractoria: golpeó la ventanilla alertando al remisero sobre una supuesta rueda delantera desinflada. En cuanto la víctima bajó a verificar el estado del neumático, el agresor abrió la puerta delantera y sustrajo una riñonera con anteojos, una navaja y pertenencias personales, dándose a la fuga a la carrera en dirección al Arroyo Pergamino.

Apenas veinticuatro minutos más tarde, a escasa distancia de aquel punto, ETC continuó su raid. Alrededor de las 21:40, abordó a NBS mientras se encontraba sentado en la vereda de su domicilio del Barrio 512 Viviendas utilizando su teléfono celular. Ante la resistencia de la víctima a entregar el dispositivo, el acusado extrajo una pistola de entre sus prendas y le asestó dos culatazos en la cabeza. El damnificado debió ser auxiliado de urgencia por el SAME y trasladado a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) San José, donde recibió varios puntos de sutura por heridas cortantes en la región occipital.

Atrapado in fraganti La seguidilla culminó a la mañana siguiente, el jueves de esta semana cerca de las 09:17 horas, en el departamento 433 de la Tira 26 del mismo complejo habitacional, donde reside YEB y funciona el comercio "Modas Yose". Tras descalzar y forzar una ventana, el sospechoso sustrajo un maletín con herramientas, gorras y juegos de sábanas. Al momento de escapar, fue sorprendido por la propia moradora, quien lo reconoció e intentó perseguirlo en motocicleta hasta perderlo de vista.

Tras un aviso al 911, efectivos de la Policía Local (UPPL) interceptaron y aprehendieron a ETC en la esquina de Mazzei y Andrade. Al requisarlo, los agentes secuestraron la riñonera robada horas antes a un remisero, elemento que fue posteriormente reconocido en sede fiscal. La causa tramitó inicialmente en la UFI N° 5 del fiscal subrogante Fernando D'Elio bajo los cargos de robo y desobediencia, ya que el acusado contaba con una prohibición de acercamiento vigente hacia la víctima en el marco de una suspensión de juicio a prueba concedida en octubre. Frente a las autoridades, el joven hizo uso de su derecho de negarse a declarar.

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Concentración de causas En el plano procesal, el avance decisivo para acreditar su participación material en cada hecho y articular los elementos probatorios respondió a la tarea coordinada de la instrucción judicial, donde resultaron determinantes las labores y la evidencia acumulada por el ayudante fiscal Darío Cid y el instructor judicial Federico Giosa.

Con los testimonios de los damnificados, el secuestro de los elementos hurtados, las pericias médicas y las imágenes reunidas, el fiscal Germán Güidi fundamentó el pedido de detención ante el juez Solazzi por los delitos de hurto y robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, solicitando asegurar la detención del acusado ante el peligro procesal de fuga y la gravedad de las agresiones cometidas.

Robó a la misma víctima Este sujeto le robó a la misma comerciante a quien ya le había robado en un hecho de meses anteriores por el que ya estuvo preso y recuperó la libertad a través de una suspensión de juicio a prueba. Al fundamentar los agravantes de su situación procesal alegaron que violó la prohibición de acercamiento al domicilio particular y comercial de la mujer.

Según surge de fuentes cercanas a la investigación hay una anécdota que le permitió al remisero individualizarlo con nombre y apellido ya que habitualmente les hacía servicios de traslados a los integrantes del grupo familiar del imputado. Al punto que fue ese mismo chofer quien llevó a los padres a Tribunales a buscar al imputado cuando recuperó la libertad luego que accediera a la probation.