El monitoreo del Arroyo en Pergamino permite anticipar riesgos y conocer altura en tiempo real

Pergamino

La ciudad cuenta con un sistema de seguimiento hídrico que brinda información permanente sobre el comportamiento del curso de agua y establece distintos niveles de alerta según su altura.

Pergamino dispone de un sistema de monitoreo hídrico del Arroyo Pergamino que permite conocer en tiempo real la altura del curso de agua y seguir su evolución ante posibles lluvias intensas. Se trata de una herramienta de utilidad para la prevención de emergencias, ya que ofrece información que permite anticipar escenarios de riesgo y conocer el nivel de alerta vigente.

Los registros pueden consultarse de manera pública y gratuita a través del sitio web clima.pergamino.gob.ar, una plataforma que depende de la Municipalidad de Pergamino y reúne diferentes datos vinculados con las condiciones meteorológicas del Partido. Allí también se encuentran disponibles mapas satelitales, estadísticas y otros indicadores relacionados con el clima.

Aunque la altura del Arroyo constituye un dato técnico, su seguimiento adquiere especial importancia durante los períodos de tormentas fuertes o cuando se registran precipitaciones abundantes en la región. Conocer cuánto mide el nivel del agua permite tener una referencia sobre la situación hídrica y, fundamentalmente, contar con tiempo para adoptar medidas preventivas.

En ese sentido, el monitoreo funciona como una herramienta de anticipación y autoprotección para la comunidad. No solamente permite observar el comportamiento del Arroyo, sino también identificar cuándo la situación requiere mayor atención y cuándo es necesario comenzar a prepararse ante una eventual emergencia.

Los niveles del Arroyo El sistema contempla diferentes escenarios de acuerdo con la altura registrada. El estado normal comprende hasta los cuatro metros, una condición en la que el Arroyo se encuentra fuera de una situación de emergencia y el agua circula sin riesgo. En esta instancia, las recomendaciones están vinculadas principalmente con la prevención cotidiana: mantener limpios los patios, canaletas, techos y desagües para facilitar el escurrimiento del agua cuando se producen lluvias.

Cuando el nivel supera los cuatro metros se ingresa en alerta amarilla. A partir de ese momento, se recomienda prestar especial atención a los pronósticos meteorológicos y a los informes que pueda emitir Defensa Civil. También resulta importante consultar información a través de canales oficiales, como las redes sociales de la Municipalidad y del área de Defensa Civil, para conocer las actualizaciones sobre la situación.

Para los vecinos que residen en las inmediaciones del Arroyo, esta instancia implica comenzar a tomar recaudos en sus viviendas. Entre las recomendaciones se encuentra retirar de balcones, patios y techos aquellos elementos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, carteles y ramas sueltas. También se aconseja no sacar la basura, tener preparados los elementos indispensables ante una posible evacuación y contar con una mochila de emergencia.

Ese bolso debería incluir una linterna con pilas nuevas, el teléfono celular cargado, documentación personal protegida en bolsas herméticas, agua, medicamentos básicos y una muda de ropa. En los casos de viviendas ubicadas muy cerca del curso de agua, se recomienda evaluar la evacuación preventiva.

Alertas naranja y roja El siguiente escalón es la alerta naranja, que se establece desde los 4,50 metros. Este registro advierte sobre la posibilidad de que un área más extensa resulte afectada y exige extremar las precauciones. En este escenario, se recomienda evitar caminar o circular por calles anegadas y sectores propensos a inundaciones. El agua en movimiento puede arrastrar personas, bicicletas e incluso vehículos, por lo que atravesar zonas inundadas representa un peligro importante.

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Durante esta etapa es fundamental mantener preparada la mochila de emergencia y permanecer atentos a las indicaciones de los organismos de respuesta, especialmente Bomberos y Defensa Civil.

Por último, la alerta roja se establece desde los 4,80 metros y representa el escenario de mayor riesgo. A esa altura existe peligro de desborde del Arroyo, con posibilidades de poner en peligro la vida de las personas y ocasionar importantes daños materiales. Las recomendaciones son permanecer en lugares seguros, alejarse de las zonas anegadas y evitar circular por la vía pública para no exponerse a situaciones peligrosas y permitir que los equipos de emergencia puedan desarrollar sus tareas.

Información preventiva La disponibilidad de estos registros representa un recurso importante para fortalecer la prevención en Pergamino, una ciudad que conoce las consecuencias que pueden provocar las crecidas del Arroyo. Sin embargo, el monitoreo de la altura debe complementarse con la información meteorológica y las indicaciones de los organismos responsables de coordinar las respuestas ante una emergencia.

Por eso, ante la posibilidad de tormentas intensas, se insiste en la importancia de consultar fuentes oficiales y no difundir información sin confirmar. El sitio clima.pergamino.gob.ar permite acceder directamente a los datos del monitoreo, mientras que las redes sociales municipales y de Defensa Civil constituyen canales para conocer recomendaciones y eventuales medidas preventivas.

En caso de una emergencia, los vecinos también tienen disponibles los teléfonos 147, 107, 100 y 911, correspondientes a los distintos servicios de asistencia.