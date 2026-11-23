Cierra la semana contra la resistencia a los antibióticos: casi todos los países tienen un plan, pero pocos pueden cumplirlo

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Salud

Según la OMS, 173 países elaboraron estrategias, pero solo el 22 % tiene la financiación y la aplicación completas. El foco, en la salud humana, animal y ambiental.

Hoy termina la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, que este año se realizó con el lema «Una sola salud, una sola acción: Prevenir la RAM ahora». La Organización Mundial de la Salud (OMS) la acompañó con una advertencia: casi todos los países tienen un plan contra la resistencia, pero pocos pueden aplicarlo por completo.

¿Qué es la resistencia a los antimicrobianos La resistencia a los antimicrobianos, conocida por su sigla RAM, se produce cuando bacterias, virus, hongos o parásitos dejan de responder a los medicamentos que antes los eliminaban, como los antibióticos, los antivirales o los antifúngicos. Como consecuencia, infecciones comunes se vuelven más difíciles de tratar y aumentan los riesgos de procedimientos como las cirugías, los partos o los tratamientos contra el cáncer.

Según la OMS, en 2023 alrededor de una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas en laboratorio en el mundo fue resistente a los antibióticos.

Muchos planes, poca aplicación. En la previa de la semana, la OMS difundió los resultados de su encuesta anual de autoevaluación sobre la resistencia a los antimicrobianos, que respondieron 183 países, el 94 % de sus Estados miembros.

Según los datos, 173 países ya elaboraron planes nacionales para enfrentar la resistencia, más del doble que los 79 que los tenían en 2017. Sin embargo, solo el 22 % de los países informó que cuenta con la financiación necesaria y con la aplicación completa de esos planes. La meta que fijaron los países en la declaración política de las Naciones Unidas de 2024 es que, para 2030, al menos el 60 % aplique planes con financiamiento asegurado.

«Que la mayoría de los países tenga planes es una gran noticia», señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sin embargo, el organismo insistió en que los países deben pasar de los planes a los hechos.

Faltan laboratorios y controles El informe detectó debilidades en el diagnóstico y la vigilancia. Solo el 36 % de los países cuenta con un laboratorio nacional de referencia equipado para analizar determinadas bacterias y hongos, lejos de la meta del 80 % fijada para 2030.

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Además, el 63 % de los países tiene guías para el uso adecuado de los antimicrobianos, y poco más de la mitad dispone de sistemas para monitorear el consumo nacional de antibióticos y los niveles de resistencia. Para ayudar a cerrar esas brechas, la OMS presentó dos herramientas prácticas para fortalecer los laboratorios.

Una sola salud El lema de este año pone el foco en el enfoque conocido como «Una sola salud», que vincula la salud de las personas, los animales, las plantas y el ambiente. La resistencia no surge solo del uso de antibióticos en los seres humanos: también influye su uso en la producción animal y en la agricultura, y los microorganismos resistentes pueden pasar de un ámbito a otro a través de los alimentos, el agua o el contacto directo.

Por eso, la campaña convoca a los gobiernos, los productores agropecuarios, los veterinarios, los especialistas en ambiente y las comunidades. La encuesta que difundió la OMS, de hecho, se elabora en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

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Una de las recomendaciones de la OMS para la producción animal es dejar de usar antibióticos de importancia médica para promover el crecimiento de los animales y reservarlos para tratar enfermedades, siempre bajo indicación veterinaria.

Qué puede hacer cada persona La prevención empieza por evitar las infecciones: lavarse las manos, mantener al día el calendario de vacunación y cuidar la higiene en la preparación de los alimentos reducen la necesidad de usar antibióticos.