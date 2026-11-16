Una semana sin moverse: uno de cada cuatro adolescentes del mundo no tuvo ni un día activo, según la OMS

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Salud

Son unos 240 millones de chicos de 11 a 17 años. Las chicas se mueven menos que los varones, y los niveles no mejoraron en 15 años.

Uno de cada cuatro adolescentes en el mundo no realizó al menos 60 minutos de actividad física en ningún día de la semana anterior, según nuevas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Son unos 240 millones de jóvenes de 11 a 17 años, y los niveles se mantienen prácticamente estancados desde hace 15 años.

Qué muestra el estudio Los datos provienen de un estudio publicado en la revista The Lancet Global Health, que reunió información de 389 encuestas poblacionales realizadas en 140 países y territorios, con más de 3,2 millones de adolescentes.

Los investigadores consideraron «día activo» a aquel en el que el adolescente acumula al menos 60 minutos de actividad física de intensidad moderada a vigorosa. En promedio, los jóvenes declararon hacer actividad física solo 2,7 días por semana, y apenas el 14 % lo hizo los siete días. En otras palabras, el 86 % de los adolescentes tuvo menos de siete días activos en la última semana.

Según la OMS, los datos muestran una falta de avance a escala mundial: en los últimos 15 años, los niveles de actividad física entre los adolescentes se mantuvieron prácticamente sin cambios.

Ellas se mueven menos La brecha de género sigue siendo muy marcada. El 28 % de las adolescentes declaró no haber tenido ningún día activo, frente al 22 % de los varones. Solo el 11 % de las chicas dijo hacer actividad física todos los días, contra el 17 % de los chicos.

Según el informe, las chicas hacían menos actividad física que los varones en casi todos los países y en todas las regiones de la OMS.

Grandes diferencias entre países El estudio también encontró diferencias importantes de un país a otro. En algunos, solo el 4 % de los adolescentes declaró no haber tenido ningún día activo; en otros, la proporción superó el 40 %.

Por qué importa La OMS recuerda que la inactividad física es un factor de riesgo importante para las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Según el organismo, que los jóvenes adquieran desde temprano el hábito de moverse es clave para proteger su salud y reducir la carga mundial de esas enfermedades.

En niños y adolescentes, la actividad física regular mejora la condición cardiorrespiratoria y muscular, la salud de los huesos y la salud cardiometabólica. También se asocia con un mejor rendimiento cognitivo y con beneficios para la salud mental.

Cuánta actividad física se recomienda Las pautas de la OMS para niños y adolescentes de 5 a 17 años recomiendan un promedio de al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa, en su mayoría aeróbica. Además, al menos tres días por semana deberían incluir actividades vigorosas y ejercicios que fortalezcan los músculos y los huesos.

La actividad de intensidad moderada es la que acelera el ritmo cardíaco, como una caminata a paso rápido o andar en bicicleta. La vigorosa es la que hace respirar con dificultad, como correr o practicar deportes de equipo. Las pautas también recomiendan limitar el tiempo sedentario, en especial el que se pasa frente a las pantallas por entretenimiento.

No es solo una cuestión de voluntad Según la OMS, no hay una única explicación para la falta de avances. La actividad física depende del lugar donde los adolescentes viven, estudian, se trasladan y pasan su tiempo libre. Influyen los medios de transporte, el acceso a espacios públicos seguros, la posibilidad de caminar o andar en bicicleta sin riesgos, el entorno escolar, los costos, las normas sociales y el tiempo cada vez mayor frente a las pantallas.

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«La respuesta no es exigir un mayor esfuerzo a los adolescentes, sino construir escuelas, calles y comunidades donde moverse, jugar y realizar una actividad física sea seguro, fácil y normal», afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Qué propone la OMS El organismo pide medidas más firmes en los sectores de educación, transporte, planificación urbana, deporte y salud, junto con acciones específicas para derribar las barreras que afectan especialmente a las chicas.