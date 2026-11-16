La Clínica La Pequeña Familia volvió a reunir a las familias en su VII Encuentro de Prematuros

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Salud

Un espacio para celebrar la vida, compartir historias y reconocer el camino recorrido por cada pequeño paciente y su familia.

En el marco del Día Mundial del Prematuro, que se conmemora cada 17 de noviembre, la Clínica La Pequeña Familia realizó su VII Encuentro de Prematuros, una jornada muy especial que volvió a reunir a niños, familias y profesionales de nuestra institución.

Después de varios años sin poder concretarlo, el reencuentro tuvo un significado especial. En esta oportunidad, participaron pequeños invitados que nacieron con menos de 31 semanas de gestación entre 2019 y mediados de 2021 y que atravesaron períodos de internación en nuestra Unidad de Neonatología.

La jornada fue una oportunidad para volver a encontrarse, compartir experiencias, recordar los primeros días de vida y celebrar todo lo que cada uno de ellos ha logrado desde entonces.

El encuentro contó con palabras del Dr. Javier Pepa, Director Médico Adjunto de la Clínica, del Dr. Fernando Lerda, integrante del equipo de Neonatología, también de Patricia Ortiz, enfermera del área de Neonatología, en representación de todo el equipo de enfermería. Además, compartieron sus vivencias Flavia Guevara, mamá de uno de los pequeños invitados, y Diana Rodríguez, mamá de pequeños atendidos en la Neo, quien además fue paciente de Neonatología cuando era bebé y volvió a este espacio como mamá.

Uno de los momentos más emotivos fue la proyección de un video con imágenes de los niños durante su internación y fotografías de la actualidad, que permitió dimensionar el camino recorrido y los avances alcanzados.

Bajo el lema de este año, “Bebés pequeños, grandes oportunidades. Acompañar su desarrollo es cuidar su futuro”, la jornada también permitió renovar el compromiso de la Clínica con el cuidado integral de los recién nacidos prematuros y el acompañamiento de sus familias.

Desde la Clínica La Pequeña Familia entendemos que el cuidado de un bebé prematuro va mucho más allá de su internación. Implica acompañar a las familias, trabajar en equipo y estar presente en cada etapa de su desarrollo.

Volver a encontrarnos fue una oportunidad para celebrar la vida, agradecer la confianza de las familias y recordar que detrás de cada historia hay un camino compartido.