Ramallo: Dengue y enfermedades respiratorias, las recomendaciones para prevenir complicaciones antes del verano

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Ante la llegada del calor, desde el Hospital José María Gomendio de Ramallo pidieron reforzar el descacharreo, mantener la vacunación al día y evitar la automedicación frente a síntomas persistentes.

Con la llegada de las altas temperaturas y el cambio de las condiciones climáticas, las autoridades sanitarias de Ramallo reforzaron las recomendaciones para prevenir el dengue y las enfermedades respiratorias. Aunque no se registraron casos de dengue en el distrito, advirtieron sobre la importancia de sostener los cuidados en los hogares y consultar a tiempo ante síntomas que puedan derivar en complicaciones.

Dengue en Ramallo: por qué es fundamental eliminar los recipientes con agua El director adjunto del Hospital José María Gomendio, Martín Gil Miranda, explicó que el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, ya está instalado en la región y que las condiciones ambientales de los próximos meses favorecen su reproducción.

En ese sentido, aclaró que la fumigación permite eliminar los mosquitos adultos, pero no tiene efecto sobre las larvas ni las pupas. Por ese motivo, insistió en que el descacharreo es la medida más efectiva para interrumpir el ciclo de reproducción del insecto.

Entre las principales recomendaciones se encuentra eliminar todos los recipientes que puedan acumular agua, mantener los tanques correctamente tapados, limpiar las canaletas y renovar periódicamente el agua de los bebederos de animales. También es importante revisar patios, jardines y espacios exteriores, especialmente después de las lluvias.

Gil Miranda destacó además el avance de la campaña de vacunación contra el dengue, que ya llegó a distintos sectores de la comunidad, entre ellos bomberos, policías y trabajadores de empresas.

Al respecto, recordó que las personas de entre 15 y 59 años pueden acercarse a los centros de salud para consultar si les corresponde recibir la dosis.

En cuanto a los síntomas, señaló que la aparición de fiebre superior a los 38 grados, dolor detrás de los ojos y dolores musculares intensos requiere atención. Frente a estas manifestaciones, recomendó mantener una buena hidratación, consultar con un profesional y evitar la automedicación.

Neumonía y enfermedades respiratorias: cuándo consultar al médico En el marco del Día Mundial contra la Neumonía, el directivo también se refirió a la situación de las enfermedades respiratorias y a la necesidad de reconocer sus síntomas para evitar complicaciones, especialmente en los niños menores de cinco años.

Según explicó, la prolongación de las bajas temperaturas durante la primavera contribuyó a mantener activos los cuadros respiratorios en la región, aunque en Ramallo no se registraron complicaciones graves de consideración.

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Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con la automedicación y el uso de medicamentos para disimular los síntomas sin conocer el origen del cuadro.

"Lo más importante es no automedicarse ni enmascarar los síntomas con antipiréticos ante una fiebre que persiste por un par de días, porque el cuadro puede complicarse", advirtió Gil Miranda.

La recomendación es prestar atención a la evolución de la fiebre, evitar tratamientos por cuenta propia y realizar una consulta médica cuando las manifestaciones persisten o se agravan.

Vacunación y prevención: las medidas para cuidar la salud durante el verano Desde el área sanitaria remarcaron que la prevención y la consulta temprana son fundamentales para reducir los riesgos asociados tanto al dengue como a las enfermedades respiratorias.

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En ese marco, también hicieron hincapié en la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación infantil y revisar periódicamente las libretas sanitarias para comprobar que los niños tengan todas las dosis correspondientes.

Las autoridades insistieron en que los cuidados deben sostenerse durante todo el año y no solamente cuando aparecen los primeros casos o se incrementan las consultas médicas.