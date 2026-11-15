Ramallo compactó 50 vehículos y motocicletas que habían sido secuestrados en operativos

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La Municipalidad avanzó con la compactación de rodados que permanecían en depósitos municipales y que, por distintas irregularidades, no podían ser restituidos a sus propietarios.

15 de noviembre de 2026 a las 09:54 a. m.

15 de noviembre de 2026 a las 09:54 a. m.

El Municipio de Ramallo realizó una nueva jornada de compactación de vehículos y motocicletas que habían sido secuestrados en distintos operativos de control. En esta oportunidad, fueron 50 los rodados desafectados definitivamente, luego de cumplirse los procedimientos administrativos y legales establecidos por la normativa vigente.

Compactaron 50 vehículos y motocicletas en Ramallo El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, y el subsecretario de Seguridad, Lautaro Correa, estuvieron presentes durante la jornada en la que se llevó adelante la compactación de los rodados que permanecían en los depósitos municipales.

Antes de avanzar con el procedimiento, el Municipio realizó las notificaciones correspondientes y completó las actuaciones administrativas y legales necesarias. De esta manera, se respetaron todas las instancias previstas por la normativa para disponer la desafectación definitiva de los vehículos.

Qué irregularidades tenían los rodados secuestrados Según se informó desde el Municipio, los vehículos y motocicletas compactados presentaban diferentes situaciones que impedían su circulación legal y dificultaban su restitución.

Entre las irregularidades detectadas se encontraban la falta de documentación obligatoria, inconsistencias en la identificación registral y otras condiciones que impedían que los rodados fueran devueltos a sus propietarios.

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Una vez cumplidos los requisitos legales y vencidos los plazos establecidos, se avanzó con la compactación de las 50 unidades.

Seguridad vial y controles de tránsito en Ramallo Desde el gobierno local señalaron que esta iniciativa forma parte del trabajo sostenido en materia de seguridad vial y ordenamiento del tránsito en todo el distrito.

En ese sentido, destacaron que los controles vehiculares y los operativos de prevención que se desarrollan de manera permanente buscan fortalecer el cumplimiento de las normas, mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a los vecinos.