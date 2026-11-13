Ramallo vivirá una noche de arte, poesía y música en el Museo Municipal

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La propuesta se realizará este viernes desde las 18:30 en el Museo Hércules Rabagliatti, con pintura en vivo, una muestra artística, lectura de poemas y música.

El Museo Municipal “Hércules Rabagliatti” de Ramallo será escenario este viernes 13 de noviembre de una nueva edición de la Noche de los Museos, una propuesta cultural que reunirá distintas expresiones artísticas y abrirá sus puertas a la comunidad para compartir una jornada dedicada al arte, la literatura y la historia.

Una visita guiada para conocer el patrimonio del museo Las actividades comenzarán a las 18:30 con una visita guiada por las instalaciones del Museo Municipal, una oportunidad para que los vecinos puedan recorrer sus espacios y conocer más sobre el patrimonio histórico y cultural que conserva la institución.

La iniciativa forma parte de una propuesta que busca acercar los espacios culturales a la comunidad y generar nuevas oportunidades de encuentro entre los vecinos y las distintas manifestaciones artísticas.

Pintura en vivo y una muestra artística de Nora Poletti La programación continuará con diferentes expresiones vinculadas a las artes visuales. Entre las actividades previstas habrá una intervención de pintura en vivo, que permitirá al público observar el proceso creativo de una obra, y una muestra artística de Nora Poletti.

La jornada también tendrá un espacio dedicado a la literatura, con la participación del grupo Libélulas, que estará a cargo de una lectura de poemas. De esta manera, la propuesta integrará distintas disciplinas y ofrecerá un recorrido por diversas formas de expresión cultural.

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Hugo Reina estará a cargo del cierre musical El cierre de la Noche de los Museos tendrá como protagonista al cantor Hugo Reina, quien aportará el componente musical a una programación pensada para disfrutar en comunidad.

Desde la organización destacaron el valor de este tipo de encuentros para promover el acceso a la cultura, acompañar a los artistas y generar espacios donde los vecinos puedan conocer y compartir las producciones locales.