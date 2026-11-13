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Ramallo: sigue internada la joven de 20 años apuñalada durante una pelea en Pérez Millán

La víctima debió ser operada por una lesión abdominal que afectó una víscera hueca. Permanece internada en el hospital de Ramallo, donde informaron que está estable y evoluciona favorablemente.

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13 de noviembre de 2026 a las 02:35 p. m.
Según la información policial, todo habría comenzado con una discusión entre la joven y una mujer de 38 años.
Foto: Ramallo Noticias

La joven de 20 años que resultó herida en el abdomen durante una pelea ocurrida el lunes 9 de noviembre en Pérez Millán continúa internada en el hospital de Ramallo. Según informaron desde el centro de salud, permanece estable y presenta una evolución favorable, luego de haber sido intervenida quirúrgicamente por la gravedad de la lesión.

Cómo fue el ingreso de la joven al hospital de Ramallo

La víctima ingresó al nosocomio alrededor de las 22:40, después de recibir las primeras atenciones médicas en la sala de primeros auxilios de Pérez Millán. Debido a las características de la herida y a la gravedad del cuadro, los profesionales resolvieron su traslado al hospital de Ramallo para recibir una atención de mayor complejidad.

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Una vez en el centro de salud, los médicos determinaron que presentaba una lesión abdominal que había comprometido una víscera hueca, por lo que fue necesario realizar una intervención quirúrgica.

La operación se llevó adelante para atender las consecuencias de la herida y evitar mayores complicaciones. Tras la cirugía, la joven quedó internada bajo seguimiento médico.

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Con el correr de las horas, su estado mostró una evolución favorable. Desde el hospital señalaron que se encuentra estable, aunque continúa bajo observación debido a la naturaleza de la lesión que sufrió.

La discusión que terminó con una mujer herida en Pérez Millán

En relación con las circunstancias del episodio, el hecho se registró durante la tarde-noche del lunes 9 de noviembre en la localidad de Pérez Millán, partido de Ramallo.

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De acuerdo con la información policial, el conflicto habría comenzado con una discusión entre la joven de 20 años y otra mujer de 38. La disputa fue subiendo de tono hasta derivar en una pelea física que terminó con la víctima herida en la zona abdominal.

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La mujer de 38 años se presentó posteriormente en la dependencia policial y manifestó que había mantenido un enfrentamiento con la joven. En esa declaración reconoció haberla lesionado utilizando una punta, elemento con el que le habría provocado la herida que motivó su posterior traslado al hospital.

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Además, durante su presentación ante las autoridades, sostuvo que entre ambas existían conflictos de vieja data, una situación que habría estado detrás del enfrentamiento.

Una mujer quedó aprehendida por el ataque

A partir de lo ocurrido y de las actuaciones realizadas por el personal policial, la mujer de 38 años quedó aprehendida mientras se avanza con la investigación para establecer con precisión cómo se desarrollaron los acontecimientos.

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El episodio generó preocupación en Pérez Millán, particularmente por la gravedad de las lesiones sufridas por la joven, quien debió ser intervenida quirúrgicamente en el hospital de Ramallo.

Por el momento, la principal novedad pasa por la evolución clínica de la víctima, que continúa internada y bajo atención médica. Los primeros informes del centro de salud indican que su estado es estable y que presenta una evolución favorable después de la operación.

Las actuaciones judiciales continúan para determinar las responsabilidades correspondientes en el hecho y esclarecer los detalles de una pelea que terminó con una joven de 20 años hospitalizada.

SaludRamalloJovenPérez Millán
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