> San Nicolás: advierten sobre limitaciones del mamógrafo del Hospital San Felipe y reclaman respuestas

San Nicolás

Una asociación civil de San Nicolás alertó que el equipo incorporado este año tiene menor sensibilidad para detectar algunas lesiones mamarias y pidió explicaciones a las autoridades sanitarias.

La Asociación Civil Lazos que nos unen contra el cáncer manifestó su preocupación por las limitaciones técnicas del mamógrafo del Hospital San Felipe de San Nicolás. La advertencia surgió a partir de una observación incluida en un informe médico que señala una sensibilidad diagnóstica reducida para determinadas lesiones mamarias, lo que motivó un reclamo ante las autoridades.

La advertencia incluida en los informes médicos La preocupación de la organización surgió luego de conocer el contenido de un informe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Departamento de Mamografía del Hospital San Felipe. Allí se incorpora una observación que advierte sobre las limitaciones del equipamiento utilizado para realizar los estudios.

El documento señala textualmente: “Tener en cuenta que, dadas las características técnicas y tecnológicas del mamógrafo, este estudio se encuentra disminuido en su sensibilidad diagnóstica para algunas lesiones mamarias”.

La advertencia generó inquietud en la asociación civil, que trabaja en el acompañamiento de pacientes oncológicos y considera fundamental que las mujeres puedan acceder a controles preventivos con herramientas adecuadas para una detección temprana.

Desde la entidad remarcaron que la calidad de los estudios resulta determinante para contar con diagnósticos confiables y tomar decisiones médicas oportunas, especialmente en una enfermedad en la que la detección precoz puede resultar decisiva.

El reclamo de la asociación civil al Hospital San Felipe La referente de la organización, Eleonora Ramírez, confirmó que comenzaron las gestiones para presentar un reclamo formal ante la Dirección del Hospital San Felipe y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Entre los pedidos que impulsarán se encuentran una evaluación técnica integral del mamógrafo, la realización de controles de calidad y la implementación de las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del servicio. También solicitarán que se asegure el acceso a estudios complementarios cuando estén médicamente indicados.

En declaraciones al diario EL NORTE, Ramírez cuestionó la situación y recordó que el equipamiento había sido presentado como una incorporación de alta calidad.

“Desde el Hospital nos aseguraron que se trataba de un mamógrafo de alta calidad y resulta que nos enteramos por una paciente oncológica de que no es así. Con esta deficiencia, ¿de qué sirve el equipamiento?”, expresó.

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La referente también explicó que la observación médica tiene implicancias concretas en determinados controles. Como ejemplo, mencionó que algunas microcalcificaciones que pueden presentarse en pacientes que fueron operadas de una de sus mamas podrían no visualizarse adecuadamente mediante este equipo.

El mamógrafo había sido incorporado aproximadamente en abril de este año, en el marco de un esfuerzo comunitario que fue valorado por la propia asociación. Sin embargo, desde la entidad consideran necesario conocer con precisión las prestaciones del aparato y las limitaciones que presenta.

También denuncian dificultades en tratamientos oncológicos Además del planteo relacionado con el mamógrafo, Lazos que nos unen contra el cáncer manifestó que continúa registrando inconvenientes en el acceso a tratamientos y prestaciones oncológicas por parte de distintas coberturas médicas, principalmente PAMI y empresas de medicina prepaga.

Según indicó Ramírez, estas dificultades obligan en numerosos casos a iniciar acciones judiciales para garantizar que los pacientes puedan acceder a los tratamientos y estudios que necesitan.

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En relación con PAMI, la referente señaló que se redujo la cantidad de estudios de alta complejidad y de turnos disponibles, una situación que genera preocupación entre los afiliados que requieren controles y seguimientos médicos.

Frente a este escenario, la asociación insistió en la necesidad de obtener respuestas concretas de las autoridades sanitarias provinciales y de los organismos responsables de las prestaciones de salud.