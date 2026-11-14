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A qué temperatura poner la heladera en verano: el número recomendado para conservar la comida

Con la llegada del calor, regular correctamente la heladera es fundamental para conservar los alimentos. Qué temperatura recomiendan los especialistas, cómo ajustar la perilla y cuáles son los errores que conviene evitar.

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14 de noviembre de 2026 a las 03:14 p. m.
A qué temperatura poner la heladera en verano: el número recomendado para conservar la comida
Los especialistas advierten que una temperatura inadecuada puede acelerar el deterioro de carnes, lácteos y comidas preparadas, especialmente durante los días de calor intenso.Foto: RÍO NEGRO.

Con la llegada de las altas temperaturas, mantener la heladera correctamente regulada se vuelve fundamental para conservar los alimentos y evitar riesgos para la salud. Sin embargo, muchas personas desconocen cuál es la temperatura ideal y creen que durante el verano es necesario colocar el equipo al máximo para que enfríe mejor.

Según las recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y de la ANMAT, mantener la cadena de frío es esencial para reducir la proliferación de bacterias. Los especialistas advierten que una temperatura inadecuada puede acelerar el deterioro de carnes, lácteos y comidas preparadas, especialmente durante los días de calor intenso.

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A qué temperatura hay que poner la heladera durante el verano

La temperatura recomendada para una heladera doméstica es de 4 °C o menos, mientras que el freezer debe mantenerse a −18 °C o menos.

Estos valores permiten conservar los alimentos perecederos en condiciones más seguras y reducir el crecimiento de numerosos microorganismos.

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Sin embargo, no es necesario colocar la perilla al máximo. En muchos modelos, los números más altos indican una mayor intensidad de enfriamiento, pero no existe una posición universal que corresponda a una temperatura determinada.

Lo ideal es utilizar un termómetro para heladeras y comprobar que el interior se mantenga cerca de los 4 °C. Si el equipo tiene un panel digital, se puede seleccionar directamente esa temperatura.

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Los errores que hacen que la heladera enfríe menos

Durante el verano, algunos hábitos cotidianos pueden afectar el funcionamiento del electrodoméstico.

Uno de los más frecuentes es abrir la puerta constantemente o dejarla abierta durante demasiado tiempo. Cada vez que esto ocurre, ingresa aire caliente y el equipo necesita trabajar para recuperar la temperatura.

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Otro error es sobrecargar los estantes, ya que los alimentos pueden impedir la circulación del aire frío.

También es importante revisar que los burletes estén en buen estado y que la puerta cierre correctamente.

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La organización interna es clave: las carnes y los pescados crudos deben guardarse en recipientes cerrados, preferentemente en los estantes inferiores, para evitar que sus líquidos contaminen otros alimentos.

Los lácteos, huevos y productos perecederos deben mantenerse en los estantes interiores, donde la temperatura suele ser más estable que en la puerta.

Cuánto tiempo pueden estar los alimentos fuera de la heladera

La FDA y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomiendan no dejar alimentos perecederos a temperatura ambiente durante más de dos horas.

Cuando la temperatura supera los 32 °C, ese tiempo se reduce a una hora.

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Además, las comidas cocidas deben refrigerarse rápidamente. Si se preparan grandes cantidades, conviene dividirlas en recipientes pequeños para facilitar el enfriamiento.

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Los cortes de electricidad también pueden afectar la conservación de los alimentos.

Según el USDA, una heladera cerrada puede mantener una temperatura segura durante aproximadamente cuatro horas, siempre que no se abra la puerta.

Si el corte se prolonga, es importante verificar la temperatura antes de consumir los productos.

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Los alimentos perecederos que hayan permanecido por encima de los 4 °C durante más de dos horas deben descartarse.

Cinco consejos para conservar mejor los alimentos en verano

Para mantener una refrigeración adecuada, los especialistas recomiendan:

  • Controlar la temperatura: heladera a 4 °C o menos y freezer a −18 °C o menos.

  • Evitar abrir la puerta innecesariamente: reduce la entrada de aire caliente.

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  • No sobrecargar los estantes: permite que el frío circule correctamente.

  • Separar alimentos crudos y cocidos: disminuye el riesgo de contaminación cruzada.

  • Guardar rápidamente los alimentos perecederos: especialmente después de hacer las compras.

    • La clave para conservar los alimentos durante el verano no está en poner la heladera al máximo, sino en mantener una temperatura constante y segura. Un control sencillo puede ayudar a prevenir intoxicaciones alimentarias y reducir el desperdicio de comida.

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    Fuente: Río Negro.



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