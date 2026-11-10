Ramallo realizó las pruebas de suficiencia para habilitar a los guardavidas de cara al verano

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La evaluación anual incluyó capacitación en RCP, pruebas de natación y ejercicios de rescate para renovar las habilitaciones profesionales de los guardavidas.

De cara a la próxima temporada de verano, Ramallo llevó adelante la Prueba Anual de Suficiencia para Guardavidas 2026, una instancia obligatoria para renovar las habilitaciones profesionales y garantizar que quienes estarán a cargo de la seguridad en los espacios acuáticos cuenten con la preparación física y los conocimientos necesarios para actuar ante una emergencia.

Capacitación en RCP y uso del desfibrilador La jornada comenzó con una instancia teórica en el Centro Universitario Municipal, donde se desarrolló una capacitación sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y utilización del Desfibrilador Externo Automático (DEA).

El establecimiento fue elegido por tercer año consecutivo para realizar esta parte de la evaluación, que apunta a actualizar los conocimientos de los trabajadores y reforzar las herramientas necesarias para responder ante situaciones de emergencia.

La capacitación también estuvo abierta a integrantes de las fuerzas de salud y seguridad, con el objetivo de ampliar los conocimientos sobre primeros auxilios y asistencia ante eventuales episodios que requieran una intervención inmediata.

Pruebas físicas y ejercicios de rescate en el Club Social Luego de la instancia teórica, las actividades continuaron en las instalaciones del Club Social, donde los participantes debieron superar las pruebas físicas y prácticas establecidas para obtener la renovación de sus habilitaciones.

Una de las evaluaciones consistió en completar 200 metros de nado continuo dentro de un tiempo determinado, una exigencia destinada a comprobar la resistencia y las condiciones físicas de los guardavidas para desempeñarse en el agua.

Además, realizaron un ejercicio práctico de remolque de una víctima, una maniobra fundamental para el rescate acuático que permite evaluar la capacidad de intervención ante una persona que necesita asistencia.

Estas pruebas forman parte de los requisitos que deben cumplir los profesionales para mantener vigentes sus condiciones de habilitación y afrontar las exigencias propias de la temporada estival.

Quiénes participaron de la evaluación anual de guardavidas La actividad contó también con la presencia de estudiantes del Curso de Guardavidas que se dicta en Ramallo, quienes pudieron participar de la jornada y sumar experiencia en las distintas instancias de formación y evaluación.

Por su parte, la firma de las Libretas de Guardavidas estuvo a cargo de Emiliano Bronte, representante del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, organismo que interviene en el proceso de habilitación profesional.

La Prueba Anual de Suficiencia constituye una instancia clave dentro de la preparación para el verano, ya que permite verificar que los guardavidas mantengan las capacidades físicas y los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar tareas de prevención, vigilancia y rescate.