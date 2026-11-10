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Ramallo recibirá a un destacado especialista para abordar el consumo de drogas

El especialista disertará el jueves 12 de noviembre sobre consumo problemático de sustancias psicoactivas, con encuentros destinados a estudiantes, docentes y familias.

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10 de noviembre de 2026 a las 02:47 p. m.
El reconocido médico y director del Hospital Fernández encabezará dos encuentros en el Centro Universitario Municipal, dirigidos a estudiantes, docentes y familias.
Foto: fmdelta903.com

La ciudad de Ramallo será sede de una jornada de concientización y prevención sobre el consumo problemático de sustancias psicoactivas, que tendrá como principal expositor al doctor Carlos Damin, reconocido especialista en toxicología y una de las principales referencias nacionales en la materia. La actividad se desarrollará el jueves 12 de noviembre en el Centro Universitario Municipal José Orlando Gaeto.

Carlos Damin, un referente nacional e internacional en toxicología

La jornada contará con la participación de Carlos Damin, médico y doctor en Medicina, especialista en Toxicología y en Salud Pública, cuya trayectoria incluye importantes responsabilidades en el ámbito sanitario, académico y científico.

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Actualmente, se desempeña como director del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires y es profesor titular plenario de Toxicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además, dirige FundarTox (Fundación Niños Sin Tóxicos) y forma parte de la Red Científica Internacional de la Comisión de Drogas de Naciones Unidas.

Su presencia en Ramallo permitirá acercar a la comunidad información científica y actualizada sobre una problemática que requiere abordajes integrales. A través de su experiencia en investigación, docencia y atención sanitaria, el especialista aportará herramientas para comprender los riesgos asociados al consumo de sustancias y la importancia de trabajar desde la prevención.

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Dos charlas sobre consumo problemático en Ramallo

La actividad se realizará en el Centro Universitario Municipal José Orlando Gaeto, ubicado en Oliva 1210, y contará con dos encuentros diferenciados según el público al que estarán dirigidos.

El primero tendrá lugar a las 10:30 y estará destinado a estudiantes de tercer año del nivel secundario. Por la tarde, a las 18:00, se desarrollará una segunda charla especialmente orientada a docentes y familias.

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La propuesta busca generar espacios de intercambio y reflexión sobre el consumo problemático de sustancias psicoactivas, con contenidos adaptados a las distintas realidades y responsabilidades de quienes participan en la formación y el acompañamiento de adolescentes y jóvenes.

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La convocatoria también está abierta a instituciones educativas, profesionales de la salud y público en general interesado en conocer más sobre esta temática.

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La prevención como una responsabilidad colectiva

Desde la Municipalidad de Ramallo señalaron que la iniciativa forma parte de las políticas públicas de prevención, cuidado y acompañamiento que impulsa la gestión del intendente Mauro Poletti.

El objetivo es fortalecer las herramientas de información y concientización, promoviendo la participación de distintos sectores de la comunidad. En ese sentido, el abordaje del consumo problemático requiere la intervención coordinada de las familias, las escuelas, las instituciones y el Estado.

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La llegada de un profesional con la trayectoria de Damin representa una oportunidad para acercar conocimientos especializados al ámbito local y promover el diálogo sobre una problemática que atraviesa a distintos sectores de la sociedad.

La actividad se realizará con entrada abierta a la comunidad en el Centro Universitario Municipal José Orlando Gaeto, con horarios diferenciados para estudiantes y adultos.

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