Salto: Berdier reunió a más de 5 mil personas en una nueva edición de la Fiesta de la Tortita Negra

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Región

La localidad de Berdier celebró la décima edición de su tradicional fiesta, con propuestas gastronómicas, música en vivo, emprendedores y un concurso que reunió a 45 participantes.

La localidad de Berdier, en el partido de Salto, recibió a más de 5 mil personas durante la décima edición de la Fiesta de la Tortita Negra. Con una jornada de buen clima y una importante convocatoria regional, la celebración volvió a poner en valor una tradición gastronómica que forma parte de la identidad del pueblo desde hace casi un siglo.

Una fiesta que mantiene viva la tradición de Berdier La celebración tuvo como escenario principal la Plaza Malvinas Argentinas, que durante la tarde se colmó de familias de Salto y visitantes de distintas localidades de la región. Después de varios días de condiciones climáticas desfavorables, el sol acompañó la jornada y permitió disfrutar de las distintas propuestas al aire libre.

La Fiesta de la Tortita Negra se convirtió con el paso de los años en uno de los acontecimientos populares más representativos de Berdier. Su origen se remonta aproximadamente a 1930, cuando comenzó a elaborarse este producto tradicional en los hornos de la histórica panadería del pueblo.

Desde entonces, la costumbre se transmitió de generación en generación y logró trascender los límites de la localidad. La importancia cultural y turística del encuentro también quedó reflejada en su declaración de interés municipal, provincial y nacional.

En esta décima edición participaron 45 concursantes en el certamen, uno de los principales atractivos de la jornada. Además, se organizó un corredor especial sobre la plaza, donde se concentraron los puestos dedicados a la elaboración y venta de tortitas negras.

Gastronomía, emprendedores y espectáculos musicales La propuesta se completó con un amplio paseo gastronómico y una feria de emprendedores que funcionó durante toda la jornada. Los puestos ofrecieron distintas alternativas para los visitantes, mientras que comerciantes, instituciones y productores locales participaron de una celebración que también representa una oportunidad para impulsar la actividad económica de la localidad.

La música tuvo un lugar central en el encuentro. Desde temprano, el escenario principal recibió distintas presentaciones artísticas que acompañaron el desarrollo de la fiesta y convocaron al público durante toda la tarde.

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La programación comenzó con la actuación de No es eso y continuó con la participación de alumnos de las instituciones educativas de Berdier, quienes mostraron sus expresiones artísticas. En ese tramo se presentaron integrantes del Jardín de Infantes N° 908 y de la Escuela Primaria N° 14.

Más tarde llegó el turno de El Curro, seguido por las propuestas folklóricas de La Pueblerina y Rumbo 4. El cierre estuvo a cargo de Cómo Suena, que aportó el ritmo festivo para el tramo final de una jornada marcada por la participación de vecinos y visitantes.

El operativo municipal y los resultados del concurso Para garantizar el desarrollo de la celebración, el Municipio de Salto dispuso un operativo especial que contempló diferentes medidas de prevención y asistencia. Entre ellas se incluyeron controles de tránsito en los accesos a la localidad, puestos de hidratación y distribución de repelentes para quienes participaron de la actividad.

También se mantuvo una cobertura permanente de ambulancia y Defensa Civil, con el objetivo de responder ante cualquier eventualidad durante el encuentro.

La organización contó con el acompañamiento de instituciones, comerciantes, emprendedores y vecinos, muchos de los cuales se acercaron con sus reposeras para compartir la tarde en la plaza.