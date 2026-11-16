El Niño, emergencia sanitaria: por primera vez, la OMS activó su máximo nivel de respuesta ante el fenómeno

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Salud

La Organización Meteorológica Mundial lo definió como un multiplicador de riesgos para la salud. En la Argentina, el SMN anticipa más lluvias en el centro y el Litoral.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) activó por primera vez su máximo nivel de respuesta a emergencias ante los efectos previstos del fenómeno de El Niño. El plan, que regirá entre octubre de 2026 y septiembre de 2027, busca reducir las enfermedades, las muertes y las interrupciones en los servicios de salud que podría provocar el evento climático.

Qué decidió la OMS El proceso comenzó el 5 de septiembre, cuando la OMS publicó un análisis global sobre los riesgos para la salud pública asociados con El Niño 2026. Cuatro días después, el 9 de septiembre, el organismo resolvió clasificar su respuesta en el grado 3, el más alto de su escala de emergencias.

El 2 de noviembre presentó el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta, que traduce esa decisión en acciones coordinadas entre su sede central, sus oficinas regionales y las oficinas en cada país. El grado 3 implica que el episodio exigirá esfuerzos de magnitud entre «mayor» y «máxima» para reducir la enfermedad y la mortalidad evitables y las interrupciones en los servicios de salud esenciales.

Según el documento, la OMS necesitará inicialmente unos US$ 35 millones para cubrir los primeros seis meses de operación. El plan se revisará y adaptará a medida que cambie el panorama de riesgos.

Una amenaza que multiplica los riesgos El anuncio tomó estado público durante la COP31, la cumbre del clima de las Naciones Unidas. En su informe sobre el estado del clima de 2026, presentado el primer día de las negociaciones, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló que es la primera vez que la OMS clasifica como emergencia sanitaria los efectos de un episodio de El Niño.

El Niño es un calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial que altera los patrones del clima en buena parte del planeta. Según la OMM, este episodio funcionará como un multiplicador de riesgos para la salud: la combinación de temperaturas extremas, sequías y lluvias torrenciales aumentará las enfermedades vinculadas con el calor, la desnutrición y las afecciones respiratorias.

Quiénes están más expuestos El plan de la OMS advierte que el impacto no será igual en todas partes. En los contextos frágiles, afectados por conflictos o vulnerables, los fenómenos climáticos asociados con El Niño podrían agravar condiciones humanitarias que ya son graves, marcadas por conflictos prolongados, desplazamientos forzados, inseguridad alimentaria, brotes recurrentes, sistemas de salud debilitados y restricciones al acceso humanitario.

Una investigación publicada en la revista The Lancet sostiene que África está al borde de una emergencia de salud pública provocada por El Niño. La OMS también ubicó a la India entre los países con riesgo alto o muy alto.

Qué propone el plan El plan se organiza en cuatro objetivos: detección y monitoreo, protección y prevención, atención y apoyo, y liderazgo y coordinación sanitaria. Se aplica con un enfoque de anticipación, mitigación y respuesta, guiado por los riesgos locales, las señales de alerta y los plazos de cada lugar.

Entre otras medidas, la OMS insta a los países a reforzar la vigilancia de enfermedades y los sistemas de alerta temprana, garantizar el acceso a medicamentos esenciales, proteger las fuentes de agua y mantener en funcionamiento los establecimientos de salud durante los fenómenos climáticos extremos.

No es una emergencia internacional La clasificación de grado 3 es una herramienta interna de la OMS para organizar su propia respuesta y movilizar recursos. No equivale a una declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional, la figura que el organismo usó, por ejemplo, durante la pandemia de covid-19, y que implica recomendaciones formales a todos los países.

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Qué se espera en la Argentina En la Argentina, el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para noviembre de 2026 a enero de 2027 indica una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo habitual en Córdoba, el oeste de Santa Fe, el Litoral, sectores de La Pampa y buena parte de la provincia de Buenos Aires, aunque la señal pierde intensidad hacia el este bonaerense. Para el mismo período, prevé temperaturas medias inferiores a las normales en el centro del país.

El SMN aclara que se trata de probabilidades sobre el promedio del trimestre, no de lluvias constantes, y advierte que pueden registrarse eventos de lluvia localmente intensos, sobre todo en el centro y el noreste.