Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón: por qué es el que más muertes causa en la Argentina y quiénes deberían hacerse controles

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Salud

Solo dos de cada diez casos se detectan en etapas tempranas. Qué recomienda el consenso argentino sobre los controles con tomografía.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Instituto Nacional del Cáncer, Globocan, Ministerio de Salud de Neuquén, IECS · 17 de noviembre de 2026 a las 08:00 a. m.

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, la enfermedad oncológica que más muertes causa en la Argentina y en el mundo. En el país murieron 8471 personas por este tipo de cáncer en 2022, según las estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación.

Una fecha, dos días La conmemoración del 17 de noviembre tiene una larga tradición en los países de habla hispana, donde la impulsan asociaciones de pacientes y sociedades médicas. Desde 2012 existe además un Día Mundial del Cáncer de Pulmón, que se conmemora el 1 de agosto y fue creado por el Foro de Sociedades Respiratorias Internacionales junto con otras organizaciones médicas. Ambas fechas persiguen el mismo objetivo: difundir la prevención y la importancia del diagnóstico temprano.

Los números En el mundo, el cáncer de pulmón es el tipo de cáncer que más se diagnostica y el que más muertes provoca. Según las estimaciones de 2022 de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), se registraron cerca de 2,5 millones de casos nuevos, el 12,4 % del total, y alrededor de 1,8 millones de muertes, el 18,7 % de todas las muertes por cáncer.

En la Argentina, según el Instituto Nacional del Cáncer, en 2020 se diagnosticaron 12.110 casos nuevos, el 9,3 % de todos los tumores, lo que lo ubicó en el tercer lugar en cantidad de diagnósticos. Sin embargo, es el primero en mortalidad: las estadísticas vitales lo ubican, año tras año, como el cáncer que más muertes causa en el país.

La diferencia entre diagnósticos y muertes se explica en buena medida por la detección tardía. Según la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), en el país solo alrededor del 20 % de los pacientes recibe el diagnóstico en etapas tempranas, cuando las posibilidades de tratamiento con intención curativa son mucho mayores.

El tabaco, la principal causa El consumo de tabaco es el principal factor de riesgo. Según la AAMR, de cada diez personas con cáncer de pulmón, nueve son fumadoras o lo fueron. El riesgo aumenta con la cantidad de cigarrillos y los años de consumo, y disminuye progresivamente después de dejar de fumar.

También pueden causarlo la exposición al humo de tabaco ajeno, al gas radón, al asbesto y a otras sustancias en el ámbito laboral, y la contaminación del aire. Por eso, la enfermedad también puede aparecer en personas que nunca fumaron.

Los síntomas En sus primeras etapas, el cáncer de pulmón suele no dar síntomas. Cuando aparecen, los más frecuentes son la tos persistente o que cambia, la tos con sangre, el dolor en el pecho, la falta de aire, la ronquera, la pérdida de peso sin causa aparente, el cansancio y las infecciones respiratorias que se repiten.

Ante cualquiera de estos síntomas, especialmente en personas fumadoras o exfumadoras, la indicación es consultar al médico.

Quiénes deberían hacerse controles Como la enfermedad suele avanzar sin síntomas, una de las herramientas que se promueven para detectarla a tiempo es el tamizaje, o rastreo, con tomografía de tórax de baja dosis de radiación en personas con alto riesgo.

En 2023, especialistas de distintas sociedades médicas e instituciones del país publicaron el Consenso Argentino sobre el Tamizaje de Cáncer de Pulmón con Tomografía de Tórax de Baja Dosis, el primero de este tipo en la región. Según el documento, el control está recomendado para personas de 55 a 75 años, sin distinción de sexo, que fumen o hayan fumado al menos 30 paquetes-año y, en el caso de los exfumadores, que hayan dejado en los últimos 15 años. La medida de paquetes-año se calcula multiplicando la cantidad de paquetes diarios por los años de consumo: por ejemplo, un paquete por día durante 30 años.

El consenso también excluye a las personas con otras enfermedades cuyo riesgo de muerte supere al del cáncer de pulmón, y aclara que el tamizaje debe hacerse dentro de un programa organizado, que incluya el seguimiento de los hallazgos.

La tomografía de baja dosis es más eficaz que la radiografía de tórax y que el análisis del esputo para detectar la enfermedad a tiempo. Su beneficio quedó demostrado en grandes estudios internacionales, como el National Lung Screening Trial de Estados Unidos, que en 2011 mostró una reducción de la mortalidad en las personas controladas con este método.

Algunas provincias comenzaron a avanzar en esa dirección. En Neuquén, el Ministerio de Salud provincial presentó este año un documento para implementar un programa de rastreo con tomografía de baja dosis en el sistema público y en la obra social provincial.

El costo del diagnóstico tardío Un estudio del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) estimó que el tratamiento del cáncer de pulmón demandó en la Argentina US$ 556,2 millones en 2023, el 1,4 % del gasto total en salud del país, en gran parte por el costo de los casos detectados en etapas avanzadas.

Cómo prevenirlo La medida más eficaz para prevenir el cáncer de pulmón es no fumar y, para quienes fuman, dejar de hacerlo, a cualquier edad. También se recomienda evitar la exposición al humo de tabaco ajeno y protegerse de las sustancias tóxicas en el trabajo.