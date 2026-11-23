Una beba recién nacida fue trasladada en un vuelo sanitario desde Pergamino a La Plata

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Pergamino

Una beba recién nacida que estaba internada en el Hospital San José fue derivada al Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata para someterse a una intervención quirúrgica de alta complejidad.

Una beba recién nacida que permanecía internada en el Hospital San José de Pergamino fue trasladada este lunes al mediodía en un vuelo sanitario hacia el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, debido a que necesitaba una intervención quirúrgica de alta complejidad. El operativo se concretó mediante una aeronave de la flota de la Provincia de Buenos Aires.

El traslado aéreo se realizó alrededor de las 12 y requirió la coordinación entre el establecimiento sanitario local y los organismos provinciales responsables del servicio de vuelos sanitarios. La paciente pediátrica fue derivada a un centro de mayor complejidad de la capital bonaerense para recibir la atención especializada que requería su cuadro clínico.

El vuelo sanitario trasladó a una beba recién nacida desde el Hospital San José de Pergamino al Hospital de Niños de La Plata. — LA OPINION Operativo sanitario aéreo Para concretar la derivación se utilizó una aeronave perteneciente a la flota aeronáutica de la provincia de Buenos Aires, que aterrizó y operó en las instalaciones del aeródromo provincial de Pergamino.

La utilización del transporte aéreo permitió realizar el traslado hacia La Plata, donde se encuentra el Hospital de Niños Sor María Ludovica, uno de los establecimientos pediátricos de referencia de la provincia.

Por tratarse de una paciente recién nacida que necesitaba una operación de elevada complejidad, la derivación a un centro especializado resultaba necesaria para garantizar la continuidad de su atención médica.

El vuelo sanitario trasladó a una beba recién nacida desde el Hospital San José de Pergamino al Hospital de Niños de La Plata. — LA OPINION Aeródromo operativo permanente Desde el ámbito local destacaron nuevamente la disponibilidad permanente del aeródromo provincial de Pergamino para este tipo de procedimientos sanitarios. La pista se encuentra operativa durante las 24 horas, los 365 días del año, incluidos los fines de semana y feriados.

Esa disponibilidad constituye un recurso estratégico para la realización de vuelos sanitarios, ya que permite facilitar derivaciones médicas urgentes y traslados de pacientes que necesitan acceder a establecimientos de mayor complejidad fuera de la ciudad.

El operativo de este lunes volvió a poner de manifiesto la importancia de la infraestructura aeroportuaria local y de la articulación entre los servicios de salud y la flota aeronáutica provincial para responder ante situaciones que requieren atención médica especializada.