Robaron una bicicleta en barrio Trocha y piden ayuda para recuperarla
El robo de una bicicleta todo terreno rodado 29, de color verde, ocurrió el jueves por la tarde en la esquina de Carpani Costa y Joaquín Menéndez. La damnificada difundió una imagen para intentar recuperarla.
El robo de una bicicleta en el barrio Trocha de Pergamino generó un pedido de colaboración a la comunidad. El hecho ocurrió el jueves alrededor de las 19:45, en la intersección de Carpani Costa y Joaquín Menéndez, donde sustrajeron una bicicleta todo terreno rodado 29, de color verde. La damnificada compartió una fotografía para facilitar su identificación y solicitar ayuda para recuperarla.
El robo en el barrio Trocha
El episodio se registró durante la tarde del jueves en una esquina del barrio Trocha. Según la información difundida por la damnificada, la bicicleta fue sustraída en inmediaciones de Carpani Costa y Joaquín Menéndez, una intersección que podría resultar clave para que vecinos de la zona aporten información sobre lo ocurrido.
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El rodado sustraído es una bicicleta tipo todo terreno, de rodado 29 y color verde. La propietaria difundió una imagen del vehículo con el propósito de que pueda ser reconocido por personas que lo hayan visto circular o que cuenten con algún dato que permita establecer dónde se encuentra.
Bicicleta robada en Pergamino
Ante la pérdida, la damnificada apeló a la solidaridad de los vecinos de Pergamino para intentar recuperar su bicicleta. La difusión de la fotografía busca ampliar las posibilidades de identificar el rodado y obtener información que contribuya a dar con su paradero.
Quienes hayan observado una bicicleta con esas características en el barrio Trocha o dispongan de información relevante pueden colaborar comunicándose con la damnificada por los canales mediante los cuales se difundió el pedido.
La colaboración de la comunidad puede resultar importante para reconstruir lo sucedido y facilitar la recuperación del vehículo sustraído.