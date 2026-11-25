Ramallo: reclaman al Municipio que intervenga para recuperar el humedal de El Tonelero

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UPVA convocó a una concentración para este jueves en Ramallo. Exigen que se cumpla el fallo judicial que ordena retirar instalaciones y recuperar el humedal.

La organización Unidos por la Vida y el Ambiente (UPVA) convocó a los vecinos de Ramallo a participar este jueves 26 de noviembre de una concentración frente al Concejo Deliberante. El objetivo es exigir el cumplimiento de la sentencia judicial que obliga a una empresa a retirar sus instalaciones y recomponer el humedal de El Tonelero, además de reclamar una intervención más activa del Municipio.

Una convocatoria para exigir el cumplimiento del fallo judicial La concentración está prevista para las 15:40 en el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo. Desde UPVA buscan que la problemática tenga mayor presencia en el ámbito legislativo y que los concejales se involucren en el seguimiento de una causa que lleva más de una década.

«Este jueves llenemos el Concejo Deliberante de Ramallo», expresa la convocatoria difundida por la organización ambientalista, que considera necesario sostener el reclamo hasta que las obligaciones establecidas por la Justicia se concreten.

El conflicto ingresó en una etapa decisiva luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazara el recurso extraordinario presentado por la empresa Arenera Costa Villa Ramallo, ex Naviera Lodja S.A. De esta manera, quedó firme la condena dictada en primera instancia en julio de 2025 y posteriormente confirmada por la Cámara de Apelación de San Nicolás.

La resolución judicial estableció el cese definitivo de las actividades que afecten los bañados y humedales del sector, además de una serie de medidas destinadas a recuperar las condiciones ambientales originales del lugar.

El daño ambiental en El Tonelero y las medidas de recomposición La sentencia contempla distintas obligaciones para la empresa, entre ellas retirar el alambrado perimetral, remover el material de relleno hasta recuperar la topografía original del terreno, trasladar los pinos existentes y avanzar con la reforestación mediante especies nativas.

La dimensión de la intervención quedó expuesta en una pericia judicial que determinó que aproximadamente 20.000 metros cuadrados de humedal fueron cubiertos con unos 60.000 metros cúbicos de material. La cantidad representa una modificación significativa de las características naturales de la costa del río Paraná.

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Para las organizaciones ambientalistas, el desafío ahora es lograr que el fallo judicial se traduzca en acciones concretas y que la recuperación del espacio natural no quede limitada a una resolución escrita.

En ese sentido, desde UPVA sostienen que el gobierno municipal tiene herramientas institucionales para intervenir y controlar que se cumplan las obligaciones impuestas por la Justicia. Consideran que el Ejecutivo no puede mantenerse al margen de una problemática que compromete el patrimonio ambiental de Ramallo.

Los cuestionamientos al Municipio por su postura frente al humedal Los reclamos también están relacionados con decisiones anteriores del gobierno local. En 2024, el Municipio había solicitado el levantamiento de la medida cautelar que protegía la zona de El Tonelero, una postura que generó cuestionamientos por parte de las organizaciones ambientalistas.

A ese antecedente se sumaron las discusiones por las modificaciones introducidas en el Código de Ordenamiento Territorial y sus posibles consecuencias sobre las áreas de protección ambiental del distrito.

Desde la organización consideran que el Municipio debe asumir un papel más activo, tanto en el seguimiento de las obligaciones de la empresa como en la defensa de los espacios naturales. Por eso, la convocatoria al Concejo Deliberante busca trasladar el reclamo a los representantes legislativos y exigir respuestas sobre las acciones que se llevarán adelante.