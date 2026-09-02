Ramallo declaró la emergencia hídrica y el Concejo Deliberante la tratará este jueves

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La medida fue dispuesta por decreto ante el pronóstico de lluvias y posibles crecidas, y deberá ser ratificada por el Concejo Deliberante.

El Municipio de Ramallo declaró la emergencia hídrica ante los pronósticos que anticipan un período de lluvias superiores a las habituales y posibles crecidas de los cursos de agua. La medida, adoptada mediante decreto, será tratada este jueves por el Concejo Deliberante, que deberá ratificarla para darle continuidad.

Emergencia hídrica en Ramallo por el pronóstico de lluvias La decisión fue tomada a partir de las previsiones meteorológicas que advierten sobre un escenario de precipitaciones importantes y un posible incremento de los niveles de los cursos de agua de la región.

El contexto climático también está asociado al fenómeno de El Niño, por lo que las autoridades consideran necesario reforzar las medidas preventivas y contar con herramientas que permitan actuar con mayor rapidez ante eventuales excesos hídricos.

La emergencia comprende a las cinco localidades que integran el partido de Ramallo y apunta a fortalecer la capacidad de respuesta frente a posibles anegamientos, desbordes y otras situaciones derivadas de lluvias intensas.

Refuerzan la limpieza de desagües y canales En paralelo con la declaración, se intensificaron las tareas de mantenimiento y limpieza de desagües, canales y otros sectores destinados a garantizar el correcto escurrimiento del agua.

Los trabajos incluyen intervenciones sobre distintos puntos de los sistemas de drenaje, tanto en sectores urbanos como rurales. En determinados canales, las condiciones pueden verse modificadas por las tareas productivas, por lo que se realizan acciones de rectificación de niveles y limpieza.

El objetivo es que los principales canales y desagües se encuentren en condiciones adecuadas para responder ante eventuales precipitaciones intensas y evitar que las dificultades en el escurrimiento deriven en anegamientos.

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Además, el Municipio mantiene gestiones con organismos provinciales y nacionales en aquellos sectores donde existen jurisdicciones compartidas, especialmente en puntos considerados sensibles para el drenaje y la circulación.

El Concejo Deliberante tratará el decreto este jueves La declaración de emergencia hídrica deberá ahora pasar por el Concejo Deliberante. Los concejales tratarán el decreto durante la sesión prevista para este jueves y deberán ratificar la decisión adoptada por el Ejecutivo municipal.

La aprobación legislativa resulta necesaria para darle continuidad al marco de emergencia y permitir que se mantengan y refuercen las acciones preventivas frente al escenario climático previsto para las próximas semanas.

Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando los pronósticos meteorológicos y la evolución de los niveles de los cursos de agua. La intención es anticiparse a posibles situaciones de riesgo y mantener activos los trabajos de prevención en todo el partido.