> Rojas: TERRAL 1 abrió la inscripción para acceder a 60 lotes con servicios

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El Municipio de Rojas habilitó la inscripción online durante un mes para vecinos que quieran acceder a uno de los 60 lotes.

El Municipio de Rojas puso en marcha la inscripción para TERRAL 1, un nuevo desarrollo urbano que contempla 60 lotes con servicios destinados a generar oportunidades de acceso a la tierra. El trámite será online y permanecerá abierto durante un mes para los vecinos que cumplan con los requisitos establecidos.

Cómo inscribirse a TERRAL 1 en Rojas Los interesados ya pueden completar la inscripción de manera online. Para facilitar el procedimiento, el Municipio difundió un material audiovisual con el paso a paso para completar el formulario y avanzar correctamente en el proceso.

La convocatoria permanecerá abierta durante un mes, con el objetivo de que los vecinos que reúnan las condiciones puedan realizar el trámite dentro del plazo establecido.

Requisitos para acceder a los 60 lotes con servicios Uno de los requisitos principales para participar es formar parte del Registro de Demanda Habitacional de Rojas (ReDHaR), herramienta utilizada por el Municipio para relevar y dimensionar las necesidades habitacionales de la comunidad.

TERRAL 1 forma parte del Programa Lotes con Servicios y fue incorporado al programa municipal Mi Lote, en el marco de las ordenanzas y autorizaciones correspondientes.

La adjudicación de los terrenos se realizará de acuerdo con las modalidades previstas por el programa, que contemplan sorteo o licitación, según corresponda en cada caso.

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TERRAL 1: avances y futuro desarrollo de nuevos lotes El proyecto ya presenta avances en el predio, donde se llevan adelante trabajos de movimiento de suelo y marcación de los terrenos. De esta manera, el Municipio avanza en la preparación del espacio que permitirá concretar la nueva urbanización.

La iniciativa se enmarca en una política orientada a generar suelo urbano, facilitar el acceso a la tierra y acompañar el crecimiento ordenado de Rojas. En paralelo, el Municipio trabaja en la generación de nuevas tierras para ampliar este tipo de propuestas.

En ese sentido, la planificación contempla también el desarrollo de TERRAL 2, que prevé la incorporación de otros 70 lotes.