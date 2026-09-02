Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Zárate

Zárate: el Parque Urbano fue escenario de un torneo de skate con participantes de distintos puntos del país

La competencia reunió a jóvenes skaters y contó con el acompañamiento del Municipio, que proyecta crear un taller municipal de skate.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
02 de septiembre de 2026 a las 06:09 p. m.
Zárate: el Parque Urbano fue escenario de un torneo de skate con participantes de distintos puntos del país

El Parque Urbano de Zárate fue escenario durante el fin de semana de una competencia de skate que reunió a jóvenes de la ciudad y de distintos puntos del país. La jornada contó con el acompañamiento del Municipio, que destacó la importancia de promover los deportes urbanos y generar espacios de encuentro para los jóvenes.

El Municipio acompañó la competencia de skate en Zárate

La actividad se desarrolló el pasado domingo y contó con la presencia de representantes del Ejecutivo municipal, quienes acompañaron a los participantes y compartieron un espacio de diálogo con referentes locales de la disciplina.

Publicidad

Las mas leidas de Zárate

1

Zárate: rescataron 18 aves silvestres que eran trasladadas enjauladas

27/8, 10:43 a. m.
Zárate: rescataron 18 aves silvestres que eran trasladadas enjauladas
2

Bayer Zárate: Diez startups latinoamericanas fueron seleccionadas para avanzar en LEGADO 2026

26/8, 05:46 p. m.
Bayer Zárate: Diez startups latinoamericanas fueron seleccionadas para avanzar en LEGADO 2026
3

Zárate: Sebastián Bortnik dará una charla sobre crianza digital y uso de pantallas

1/9, 03:30 p. m.
Zárate: Sebastián Bortnik dará una charla sobre crianza digital y uso de pantallas
4

Zárate: Alerta por El Niño, crece la preocupación en barrios inundables y vecinos reclaman obras pendientes

14/7, 02:21 p. m.
Zárate: Alerta por El Niño, crece la preocupación en barrios inundables y vecinos reclaman obras pendientes
5

Zárate: largas filas en la Oficina de Empleo municipal para buscar trabajo y dejar CV

25/8, 12:06 p. m.
Zárate: largas filas en la Oficina de Empleo municipal para buscar trabajo y dejar CV

Durante la jornada, las autoridades remarcaron el respaldo a las propuestas vinculadas con los deportes urbanos y las alternativas de esparcimiento destinadas a los jóvenes de la ciudad.

Proyectan crear un taller municipal de skate

En ese marco, la Secretaría de Educación y Deporte, encabezada por Stefanía Rodríguez Schatz, informó que se trabaja en la planificación de un taller municipal de Skate en Zárate, con el objetivo de ponerlo en marcha en el corto plazo.

Publicidad

La propuesta busca acompañar el crecimiento de la disciplina, brindar nuevas alternativas deportivas y fortalecer el vínculo entre el Municipio y quienes practican skate en la ciudad.

Seguí leyendo

Rojas: TERRAL 1 abrió la inscripción para acceder a 60 lotes con servicios
Región

Rojas: TERRAL 1 abrió la inscripción para acceder a 60 lotes con servicios

En las conversaciones mantenidas durante la competencia también participó el jefe de Gabinete, Juan Ignacio Novelli, junto con referentes de la actividad, con quienes se analizaron posibles acciones conjuntas para continuar impulsando el deporte.

Publicidad

Un skatepark de 1.200 metros cuadrados

El desarrollo de este tipo de competencias también permite poner en valor el skatepark del Parque Urbano, un espacio especialmente diseñado para la práctica de deportes urbanos y que reúne condiciones para recibir a deportistas de distintos niveles.

El predio cuenta con una superficie de 1.200 metros cuadrados y está dividido en dos sectores principales: un bowl central de dos alturas y un anillo perimetral destinado a la modalidad Street.

Publicidad

Además, dispone de distintos obstáculos y planos inclinados que permiten realizar diversas maniobras. Desde el Municipio señalaron que el objetivo es continuar promoviendo el uso de este espacio público y generar nuevas propuestas deportivas para la comunidad.

ZárateMunicipioTorneo
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...