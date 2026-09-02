Zárate: el Parque Urbano fue escenario de un torneo de skate con participantes de distintos puntos del país

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Zárate

La competencia reunió a jóvenes skaters y contó con el acompañamiento del Municipio, que proyecta crear un taller municipal de skate.

El Parque Urbano de Zárate fue escenario durante el fin de semana de una competencia de skate que reunió a jóvenes de la ciudad y de distintos puntos del país. La jornada contó con el acompañamiento del Municipio, que destacó la importancia de promover los deportes urbanos y generar espacios de encuentro para los jóvenes.

El Municipio acompañó la competencia de skate en Zárate La actividad se desarrolló el pasado domingo y contó con la presencia de representantes del Ejecutivo municipal, quienes acompañaron a los participantes y compartieron un espacio de diálogo con referentes locales de la disciplina.

Durante la jornada, las autoridades remarcaron el respaldo a las propuestas vinculadas con los deportes urbanos y las alternativas de esparcimiento destinadas a los jóvenes de la ciudad.

Proyectan crear un taller municipal de skate En ese marco, la Secretaría de Educación y Deporte, encabezada por Stefanía Rodríguez Schatz, informó que se trabaja en la planificación de un taller municipal de Skate en Zárate, con el objetivo de ponerlo en marcha en el corto plazo.

La propuesta busca acompañar el crecimiento de la disciplina, brindar nuevas alternativas deportivas y fortalecer el vínculo entre el Municipio y quienes practican skate en la ciudad.

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En las conversaciones mantenidas durante la competencia también participó el jefe de Gabinete, Juan Ignacio Novelli, junto con referentes de la actividad, con quienes se analizaron posibles acciones conjuntas para continuar impulsando el deporte.

Un skatepark de 1.200 metros cuadrados El desarrollo de este tipo de competencias también permite poner en valor el skatepark del Parque Urbano, un espacio especialmente diseñado para la práctica de deportes urbanos y que reúne condiciones para recibir a deportistas de distintos niveles.

El predio cuenta con una superficie de 1.200 metros cuadrados y está dividido en dos sectores principales: un bowl central de dos alturas y un anillo perimetral destinado a la modalidad Street.