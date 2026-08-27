Zárate: rescataron 18 aves silvestres que eran trasladadas enjauladas

Zárate

Gendarmería interceptó un vehículo sobre la Ruta Nacional 12 y encontró cuatro jaulas ocultas bajo mantas, con 15 cardenales comunes y tres picahuesos.

27 de agosto de 2026 a las 10:43 a. m.

27 de agosto de 2026 a las 10:43 a. m.

Gendarmería Nacional rescató 18 aves silvestres que eran trasladadas ilegalmente enjauladas dentro de un automóvil, durante un operativo realizado durante la madrugada de este miércoles sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de la ciudad de Zárate. Los ejemplares fueron secuestrados y quedaron bajo intervención judicial.

Operativo de Gendarmería en la Ruta Nacional 12 El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Seguridad “Paraná de Las Palmas” del Escuadrón 63 “Zárate Brazo Largo”, que se encontraban desarrollando controles vehiculares en el kilómetro 85,500 de la Ruta Nacional 12, en sentido descendente.

Durante la intervención, los uniformados comenzaron con el control de la documentación del conductor y posteriormente realizaron una inspección ocular del vehículo. Fue en ese momento cuando detectaron una situación que llamó su atención.

Los gendarmes observaron varios bultos que sobresalían del asiento trasero y, además, escucharon ruidos que provenían de ese sector del automóvil.

Ante esta situación, solicitaron al conductor que abriera las puertas traseras y procedieron a retirar las mantas que cubrían los objetos.

Encontraron cuatro jaulas con 18 aves silvestres Debajo de las mantas, los efectivos encontraron cuatro jaulas que contenían un total de 18 aves silvestres. Los ejemplares eran trasladados en condiciones que no contaban con la autorización correspondiente.

De acuerdo con la información difundida tras el procedimiento, entre las aves había 15 cardenales comunes y tres picahuesos.

El traslado de estos animales fue considerado ilegal y el procedimiento quedó encuadrado como una infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, normativa que establece medidas de protección para las especies de la fauna silvestre en el territorio nacional.

El hallazgo volvió a poner en evidencia los controles sobre el traslado y la tenencia de ejemplares de fauna silvestre, particularmente en rutas utilizadas para el tránsito entre distintas localidades.

Las aves quedaron bajo intervención judicial Luego del operativo tomó intervención la UFI N° 1 de Campana, que dispuso el secuestro de los ejemplares encontrados dentro del vehículo.

Las 18 aves fueron trasladadas posteriormente a la Sede de Prevención Ecológica, donde se llevarán adelante las evaluaciones y acciones correspondientes para determinar las condiciones en las que se encuentran.

El objetivo es que, una vez cumplidas las medidas necesarias y verificado que estén en condiciones adecuadas, los ejemplares puedan ser liberados nuevamente en su hábitat natural.