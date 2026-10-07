Le amputaron dos dedos de la mano a la mujer a quien abusaron sexualmente e hirieron en el barrio Newbery

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Policiales

Fuentes judiciales confirmaron la intervención quirúrgica que fue necesario realizarle a la víctima en una de sus extremidades por las graves lesiones que le provocaron.

La gravedad de las lesiones que le provocaron a una mujer de 32 años fueron tales que los médicos del Hospital San José tuvieron que amputarle dos de sus dedos.

En la mañana de este martes en la sala de guardia del centro de salud los cirujanos decidieron realizar esa intervención quirúrgica al establecer que las lesiones que le provocaron eran irreversibles para las dos falanges.

Así fue como en el quirófano de emergencias le hicieron las curaciones necesarias, luego que los médicos activaran el protocolo ante posibles casos de abusos sexuales tomando muestras en la zona genital y valorando las lesiones que podrían ser de índole sexual.

La joven de 32 años fue derivada por una ambulancia alrededor de las 6:00 de este martes y los policías POLAD de la custodia del centro de salud provincial dieron a conocer el ingreso de una víctima de una presunta situación criminal a la Fiscalía de turno.

La joven se encuentra internada en el Hospital San José. — INTERNET - IMAGEN ILUSTRATIVA El fiscal Fernando Pertierra y el equipo de instructores judiciales de la Fiscalía 1 se involucraron en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Los funcionarios judiciales coordinaron la intervención de los médicos para el protocolo de abuso sexual y dieron directiva a la Policía de la Comisaría Tercera y de la DDI Pergamino para que investiguen lo ocurrido.

Una vez que la mujer estuvo mejor para declarar, desde la Fiscalía se acercó la instructora judicial Valeria Schutz a recibir su testimonio.

Los detalles de la declaración no trascendieron desde las fuentes judiciales porque esperan lograr avances en el esclarecimiento de lo ocurrido para no entorpecer la investigación.

La víctima se encuentra internada en el Hospital San José recuperándose de la intervención quirúrgica y con lesiones en el rostro y los pies; además de las manos.