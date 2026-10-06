La DDI Pergamino detuvo a un sujeto que las cámaras urbanas filmaron robando cables
El Centro de Monitoreo detectó a dos sujetos cortando cables en Irlanda y Ameghino. La DDI Pergamino realizó allanamientos para dar con el convicto que había logrado evadir el accionar policial.
El robo de cables en Pergamino que fue detectado el lunes por el Centro de Monitoreo en la zona de Irlanda y avenida Ameghino derivó en la aprehensión del segundo sospechoso, quien había logrado escapar del despliegue de Patrullas Urbanas y policías. La DDI Pergamino lo identificó mediante las cámaras y concretó el procedimiento que permitió detenerlo.
El episodio se había registrado durante la tarde del lunes, cuando los operadores del Centro de Monitoreo observaron a dos sujetos mientras cortaban cables correspondientes a la empresa Movistar en inmediaciones de Irlanda, entre avenida Ameghino y Matheu.
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La detección a través de las cámaras permitió activar rápidamente el protocolo de intervención y desplegar Patrullas Urbanas y efectivos policiales hacia el sector. El operativo motorizado por los operadores del sistema de videovigilancia permitió dar con uno de los sospechosos, mientras que el otro consiguió evadir el accionar de las fuerzas de seguridad y escapar.
La intervención realizada ese mismo día permitió avanzar con la identificación de ambos involucrados a partir de las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad municipales. Desde entonces, la investigación quedó en manos de la DDI Pergamino, que trabajó sobre los registros para reconstruir el recorrido de los sospechosos y determinar hacia dónde se habían dirigido.
La investigación continuó después del operativo
De acuerdo con las actuaciones policiales, los dos sujetos se movilizaban en motocicletas de 110 centímetros cúbicos. El análisis de las imágenes permitió seguir sus desplazamientos luego de la sustracción de los cables y establecer los lugares hacia donde se dirigieron.
Los investigadores determinaron además que el material sustraído habría sido trasladado hasta otro sector de la ciudad, donde posteriormente fue incinerado. Ese dato formó parte de los elementos reunidos para solicitar a la Justicia órdenes de allanamiento, requisa y secuestro en dos domicilios de Pergamino.
Uno de los procedimientos tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Laguia, entre Monteagudo e Illia. Allí, los investigadores documentaron mediante fotografías el sector donde presuntamente fueron incinerados los cables sustraídos y también registraron huellas de arrastre que serían compatibles con el traslado del material.
En ese domicilio, además, se secuestraron prendas de vestir que llevaba colocadas el sospechoso que había sido identificado como JADC, de 30 años, quien había sido aprehendido durante el operativo realizado el lunes luego de intentar escapar de su vivienda.
Detuvieron al segundo sospechoso
Con el avance de la investigación y el análisis de las imágenes del Centro de Monitoreo, la DDI Pergamino logró establecer la identidad y los movimientos del segundo sospechoso, quien había conseguido escapar cuando las Patrullas Urbanas y la Policía acudieron al lugar tras la alerta de los operadores.
Los allanamientos realizados posteriormente tuvieron como objetivo avanzar en la identificación y localización de este segundo involucrado. Finalmente, en las últimas horas, los investigadores lograron dar con él y concretaron su aprehensión, cerrando de esta manera la primera etapa de la investigación por el robo de cables.
El procedimiento permitió poner a disposición de la Justicia al presunto cómplice este sujeto, quien había quedado detenido durante el despliegue inicial. De esta manera, los dos sujetos que habían sido observados por las cámaras municipales durante la sustracción quedaron vinculados formalmente a la investigación.
La causa fue iniciada a partir de la sustracción de cables pertenecientes a Movistar y quedó bajo intervención de la UFI y Juzgado Nº 2 del Departamento Judicial de Pergamino, a cargo del fiscal Germán Guidi.
La investigación fue caratulada como robo agravado por escalamiento. La Fiscalía interviniente avaló las actuaciones desarrolladas por la DDI Pergamino y autorizó la difusión de la información relacionada con los procedimientos.
El trabajo conjunto entre el Centro de Monitoreo, las Patrullas Urbanas y las fuerzas policiales permitió primero reaccionar ante el robo mientras estaba ocurriendo y detener a uno de los involucrados. Posteriormente, el análisis de las imágenes y las tareas investigativas de la DDI posibilitaron localizar al segundo sospechoso, que había logrado escapar del operativo inicial.