Robaron por segunda vez en pocos días en el Centro de Formación Profesional 401 de Pergamino

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Policiales

El Centro de Formación Profesional 401, ubicado en Alvear y Balboa, sufrió otro robo y actos de vandalismo. Sustrajeron caños de aires y cables.

El Centro de Formación Profesional 401 de Pergamino volvió a ser blanco de un robo y actos de vandalismo durante el último fin de semana. La sede educativa de Alvear y Balboa, en el barrio Centenario, había sufrido un episodio similar pocos días antes y nuevamente registró daños y sustracción de elementos de los equipos de climatización.

El establecimiento educativo fue nuevamente vulnerado por personas que ingresaron al edificio y provocaron distintos daños en las instalaciones. Según trascendió, en esta oportunidad los autores se llevaron los caños de cobre correspondientes a los tres equipos de aire acondicionado que funcionan en la sede, además de cortar cables y romper otros elementos.

El nuevo episodio generó preocupación debido a que se trata del segundo robo registrado en pocos días en el mismo edificio. La situación afecta directamente las instalaciones de una institución destinada a la formación profesional y obliga a reparar los sectores dañados para garantizar el normal funcionamiento de las actividades.

Otro ingreso al edificio El antecedente más reciente se había producido durante el feriado local por el Día de la Patrona de Pergamino, Nuestra Señora de la Merced. En aquella oportunidad, una persona que circunstancialmente transitaba por el lugar advirtió la presencia de los intrusos y pudo observar que ya habían comenzado a cortar los caños de uno de los equipos de aire acondicionado.

La situación permitió advertir tempranamente lo que estaba ocurriendo, aunque no evitó que el edificio volviera a ser atacado días después. En el nuevo ingreso, los autores avanzaron sobre los restantes equipos instalados en la sede del Centro de Formación Profesional 401.

De acuerdo con la información conocida, fueron cortados y sustraídos los caños de los tres aires acondicionados, además de cables pertenecientes a distintos sectores. También se constataron roturas de elementos menores y otros daños que exceden el valor de los objetos sustraídos.

Daños y vandalismo El episodio no se limitó al robo de materiales que pueden ser comercializados como cobre. La irrupción también dejó señales de vandalismo dentro de la sede educativa, con distintos elementos dañados durante el ingreso y la búsqueda de objetos para sustraer.

La reiteración de hechos de estas características genera especial preocupación en la comunidad educativa, ya que cada ingreso implica no solamente la pérdida de materiales sino también gastos para reparar instalaciones y recuperar condiciones adecuadas para el dictado de las capacitaciones.

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Los equipos de aire acondicionado constituyen además elementos necesarios para el funcionamiento cotidiano de la institución. La sustracción de sus caños deja los dispositivos inutilizados hasta que puedan realizarse las reparaciones correspondientes.

Segundo robo en pocos días La sucesión de episodios también puso nuevamente en discusión las condiciones de seguridad del edificio ubicado en Alvear y Balboa. En un lapso de pocos días, la sede del Centro de Formación Profesional 401 fue atacada en dos oportunidades, con un mecanismo similar y daños concentrados principalmente en instalaciones de cobre y cableado.

El primero de los hechos fue detectado cuando todavía se estaba desarrollando el ingreso al establecimiento, mientras que el segundo quedó evidenciado después del fin de semana, al comprobarse que habían sido retirados los caños de los tres equipos de aire acondicionado.

Ahora resta determinar las circunstancias en las que se produjeron los nuevos daños y establecer si existen registros de cámaras de seguridad u otros elementos que permitan identificar a quienes ingresaron al establecimiento.

El nuevo robo vuelve a afectar a una institución educativa de Pergamino y suma preocupación entre quienes desarrollan allí sus actividades, debido a la necesidad de afrontar reparaciones y reforzar las medidas de seguridad para evitar nuevos hechos.